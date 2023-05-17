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Жители Нижнего Тагила жалуются на запах гари и выбросов

17 мая 2023, 04:31
Фото: TagilCity.ru
Утром 17 мая жители Нижнего Тагила пожаловались на запах гари и серую дымку. Кроме того, с вечера 16 мая тагильчане, проживающие в центре города, ощущали запах выбросов.

Запах гари распространился по нескольким районам Нижнего Тагила. Так, дымку и неприятные запахи ощущают жители центральных улиц, Дзержинского и Тагилстроевского района.

Вечером пришлось закрыть окна, со стороны завода ветер, видимо, принес запахи выбросов. Утром на улице гарью пахнет, невозможно дышать, — рассказала Юлия, жительница центра Нижнего Тагила.

Сервис Breezometer, отражающий динамику загрязнения атмосферного воздуха, показывает, что в Нижнем Тагила на текущий момент его качество — плохое.

Скрин с сайта BreezometerСкрин с сайта Breezometer
Скрин с сайта Breezometer
Фото: TagilCity.ru

Волонтеры, занимающиеся тушением лесных пожаров под Нижним Тагилом, передают информацию от лесоохраны.

В Анатольской запах гари, задымление. Лесоохрана ответила, что тушат. Ветер со стороны железной дороги, — написала доброволец в чате.
Фото: TagilCity.ru

Что касается выбросов, то днем ранее газоанализатор поймал превышение диоксида азота в 1,5 раза. В настоящее время в Свердловской области действует предупреждение о неблагоприятным метеорологических условиях. Это значит, что предприятия должны снизить количество выбросов. Отмена запланирована на 20:00 часов 17 мая.

На серую дымку от НТМК пожаловались жители Нижнего Тагила
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