Жители Нижнего Тагила жалуются на запах гари и выбросов

Что касается выбросов, то днем ранее газоанализатор поймал превышение диоксида азота в 1,5 раза. В настоящее время в Свердловской области действует предупреждение о неблагоприятным метеорологических условиях. Это значит, что предприятия должны снизить количество выбросов. Отмена запланирована на 20:00 часов 17 мая.