Жительница Нижнего Тагила выпила пиво и зарезала шумного прохожего

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Срок женщине предстоит отбывать в колонии общего режима, сообщили в СУ СК по региону.
По данным следствия, женщина в пьяном виде возвращалась домой. Ей не понравилось, что прохожий шумел. Поэтому она зашла домой, вооружилась кухонным ножом и зарезала им мужчину.
Злоумышленница позвонила стражам порядка и сказала, что мужчина якобы порезал сам себя. Силовики прибыли на место, где женщина рассказала им выдуманную историю о некой блондинке, которая была на месте ЧП, но скрылась с места трагедии.
Позднее она во всем созналась и написала явку с повинной.