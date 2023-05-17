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Жительница Нижнего Тагила выпила пиво и зарезала шумного прохожего

17 мая 2023, 13:36
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле местная жительница купила пиво и шоколадку, после чего зарезала прохожего, который вел себя шумно. Суд отправил ее в колонию на девять лет и два месяца.

Срок женщине предстоит отбывать в колонии общего режима, сообщили в СУ СК по региону.

По данным следствия, женщина в пьяном виде возвращалась домой. Ей не понравилось, что прохожий шумел. Поэтому она зашла домой, вооружилась кухонным ножом и зарезала им мужчину.

Злоумышленница позвонила стражам порядка и сказала, что мужчина якобы порезал сам себя. Силовики прибыли на место, где женщина рассказала им выдуманную историю о некой блондинке, которая была на месте ЧП, но скрылась с места трагедии.

Позднее она во всем созналась и написала явку с повинной.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Нож#Женщина#Прохожий#Криминал
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