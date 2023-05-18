200 граммов наркотиков изъяли у закладчика в Нижнем Тагиле

Так, 24-летний житель Кировской области вышел из арендованной квартиры в центре Нижнего Тагила. Полицейские уже знали о причастности подозреваемого к незаконному сбыту наркотиков, поэтому в его отсутствие проникли в квартиру и за диваном обнаружили пакетик с неким веществом. Экспертиза показала, что это метилэфедрон.