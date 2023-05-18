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200 граммов наркотиков изъяли у закладчика в Нижнем Тагиле

18 мая 2023, 09:48
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле задержан закладчик-гастролер с 17 судимостями

В Нижнем Тагиле полицейские изъяли у иногороднего мужчины более 200 граммов наркотических средств.

Известно, что полицейские заподозрили мужчину в противоправных действиях и установили за ним наблюдение, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

Так, 24-летний житель Кировской области вышел из арендованной квартиры в центре Нижнего Тагила. Полицейские уже знали о причастности подозреваемого к незаконному сбыту наркотиков, поэтому в его отсутствие проникли в квартиру и за диваном обнаружили пакетик с неким веществом. Экспертиза показала, что это метилэфедрон.

Изъятые наркотикиИзъятые наркотики
Изъятые наркотики
Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Мужчину задержали, и он признался, что согласился работать курьером, распространяющим наркотики за деньги. В Нижний Тагил он приехал по заданию своего «начальства».

«Закладку» он успел сделать в лесном массиве на выезде из города в сторону Серова. Ранее молодой человек уже 17 раз привлекался к уголовной ответственности за мелкое хищение, кражи и грабежи.

Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас он заключен под стражу.

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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Наркотики#Полицейские#Квартира#Закладки#Криминал
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