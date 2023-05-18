200 граммов наркотиков изъяли у закладчика в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Известно, что полицейские заподозрили мужчину в противоправных действиях и установили за ним наблюдение, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».
Так, 24-летний житель Кировской области вышел из арендованной квартиры в центре Нижнего Тагила. Полицейские уже знали о причастности подозреваемого к незаконному сбыту наркотиков, поэтому в его отсутствие проникли в квартиру и за диваном обнаружили пакетик с неким веществом. Экспертиза показала, что это метилэфедрон.
Мужчину задержали, и он признался, что согласился работать курьером, распространяющим наркотики за деньги. В Нижний Тагил он приехал по заданию своего «начальства».
«Закладку» он успел сделать в лесном массиве на выезде из города в сторону Серова. Ранее молодой человек уже 17 раз привлекался к уголовной ответственности за мелкое хищение, кражи и грабежи.
Возбуждено уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Злоумышленнику грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас он заключен под стражу.