350 тысяч лишилась пенсионерка из Екатеринбурга из-за «попавшего в ДТП родственника»

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в мошенничестве молодого человека. Курьер рассказал, что поучаствовать в схеме по отъему денег у пенсионеров ему предложили через соцсети, «работодателям» он перечислял основную часть похищенного.
Он сознался, что забрал 350 тысяч рублей у пенсионерки на улице Бажова, 26. Всего екатеринбуржец подозревается в 25 эпизодах мошенничества. Задержанный пояснил, что решил заняться криминальным бизнесом после того, как его пожилая родственница сама стала жертвой аналогичного мошенничества.
Злоумышленники все еще используют старую схему обмана. На телефон пожилых людей звонят «родственники» и говорят, что попали в ДТП. Затем трубку передают якобы следователю, который называет размер компенсации, чтобы не возбуждать уголовное дело. Как правило, эта сумма в размере около одного миллиона рублей. Если у жертвы нет таких денег, то мошенники соглашаются и на меньшую. Затем к пожилому человеку приезжает курьер, который забирает наличные.
В настоящее время расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Полиция снова предупреждает, что нужно быть бдительными и не разговаривать по телефону с незнакомыми людьми, сообщает УМВД по Екатеринбургу.