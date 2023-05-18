350 тысяч лишилась пенсионерка из Екатеринбурга из-за «попавшего в ДТП родственника»

Злоумышленники все еще используют старую схему обмана. На телефон пожилых людей звонят «родственники» и говорят, что попали в ДТП. Затем трубку передают якобы следователю, который называет размер компенсации, чтобы не возбуждать уголовное дело. Как правило, эта сумма в размере около одного миллиона рублей. Если у жертвы нет таких денег, то мошенники соглашаются и на меньшую. Затем к пожилому человеку приезжает курьер, который забирает наличные.