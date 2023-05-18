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Для экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* запросили штраф на 260 тысяч рублей

18 мая 2023, 12:35
Фото: 1MI
Прокурор запросил для Евгения Ройзмана* штраф в размере 260 тысяч рублей. Его обвиняют в дискредитации российских вооруженных сил.

Статья, по которой рассматривается дело, предусматривает либо штраф, либо реальный срок. Ранее на Ройзмана* написали положительные характеристики Алла Пугачева и Наина Ельцина, пишет Е1.

Тем не менее для экс-мэра Екатеринбурга запросили штраф 260 тысяч рублей. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 280.3 УК. По этой статье его также могли бы посадить в тюрьму на пять лет. Прокурор потребовал сохранить для Ройзмана* запрет на выход в интернет.

Напомним, что задержали Ройзмана* в прошлом августе. По данным следствия, экс-мэр в ролике на YouTube-канале от июля 2022 года допустил высказывания, которые подрывают авторитет вооруженных сил РФ. Сам Евгений Ройзман* свою вину не признал.

* — признан иноагентом.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Штраф#Дискредитация армии#Суд#Происшествия
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