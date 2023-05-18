Для экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* запросили штраф на 260 тысяч рублей

Тем не менее для экс-мэра Екатеринбурга запросили штраф 260 тысяч рублей. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 280.3 УК. По этой статье его также могли бы посадить в тюрьму на пять лет. Прокурор потребовал сохранить для Ройзмана* запрет на выход в интернет.



Напомним, что задержали Ройзмана* в прошлом августе. По данным следствия, экс-мэр в ролике на YouTube-канале от июля 2022 года допустил высказывания, которые подрывают авторитет вооруженных сил РФ. Сам Евгений Ройзман* свою вину не признал.