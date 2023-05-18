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Доходы бюджета Нижнего Тагила выросли на миллиард рублей

18 мая 2023, 14:49
Фото: 1MI
Около миллиарда рублей поступили в бюджет Нижнего Тагила. Средства пойдут на реализацию крупных проектов в коммунальной сфере.

В гордуму внесена первая в этом году корректировка главного финансового документа. По ней доходы казны возрастут почти на миллиард рублей. С учетом корректировки бюджет Нижнего Тагила увеличится до 21,2 млрд рублей.

Средства, которые пополнили казну города, пойдут на реализацию крупных проектов — строительство станции водоподготовки «Южная» и ремонт ветхих теплосетей в Дзержинском районе.

Вместе с тем увеличатся и расходы городской казны на 2,4 млрд рублей. Теперь эта статья бюджета с учетом изменений составит 22,7 млрд рублей, пишут «Все новости».

Поправки в бюджет будут рассмотрены на всех профильных комиссиях, после чего их утверждением займутся депутаты гордумы на общем заседании.

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#Нижний Тагил#Бюджет#Деньги#Поступления#Экономика#Елена Озерова
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