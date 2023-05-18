Доходы бюджета Нижнего Тагила выросли на миллиард рублей

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
В гордуму внесена первая в этом году корректировка главного финансового документа. По ней доходы казны возрастут почти на миллиард рублей. С учетом корректировки бюджет Нижнего Тагила увеличится до 21,2 млрд рублей.
Средства, которые пополнили казну города, пойдут на реализацию крупных проектов — строительство станции водоподготовки «Южная» и ремонт ветхих теплосетей в Дзержинском районе.
Вместе с тем увеличатся и расходы городской казны на 2,4 млрд рублей. Теперь эта статья бюджета с учетом изменений составит 22,7 млрд рублей, пишут «Все новости».
Поправки в бюджет будут рассмотрены на всех профильных комиссиях, после чего их утверждением займутся депутаты гордумы на общем заседании.