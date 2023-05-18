Екатеринбуржец «почистил вирусы» в телефоне и украл деньги со счета матери любовницы

Уголовное дело заведено в отношении уроженца поселка Лобва в Новолялинском районе. По версии следствия, он жил с женой и ребенком, а затем через соцсеть познакомился с девушкой, проживающей в Екатеринбурге. Мужчина сказал, что работает в правоохранительных органах, и вошел в доверие к ней и к ее матери. После этого он периодически стал проживать с новой знакомой в квартире потерпевшей.