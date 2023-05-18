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Екатеринбуржец «почистил вирусы» в телефоне и украл деньги со счета матери любовницы

18 мая 2023, 10:00
Фото: 1MI
В Екатеринбурге будут судить мужчину, который украл с банковского счета матери любовницы значительную сумму денег. Он использовал ее телефон якобы для того, чтобы почистить вирусы.

Уголовное дело заведено в отношении уроженца поселка Лобва в Новолялинском районе. По версии следствия, он жил с женой и ребенком, а затем через соцсеть познакомился с девушкой, проживающей в Екатеринбурге. Мужчина сказал, что работает в правоохранительных органах, и вошел в доверие к ней и к ее матери. После этого он периодически стал проживать с новой знакомой в квартире потерпевшей.

Злоумышленник узнал, что у матери любовницы есть открытые банковские счета и решил похитить деньги. Вечером 8 декабря 2022 года он взял у нее телефон, чтобы «удалить ненужные программы и вирусы». Мужчина сменил пароль для входа в личный кабинет и перевел на свой счет деньги, а затем распорядился ими по своему усмотрению.

Уголовное дело для рассмотрения направлено в мировой суд, так как обвиняемый признал свою вину полностью, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Кража#Полиция#Банковский счет#Хищение#Происшествия
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