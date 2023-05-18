Фальшивый творог с соей нашли в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Исследованием подозрительной продукции занимались специалисты Свердловского референтного центра Россельхознадзора, сообщают в пресс-службе регионального ведомства.
По результатам лабораторных проб стало понятно, что в творог добавлена видоспецифичная ДНК сои. Как утверждают в ведомстве, это было сделано для того, чтобы себестоимость продукта снизилась.
Ранее испытательная лаборатория проверяла более двух десятков образцов сливочного масла на подлинность. Шесть образцов не соответствовали ГОСТу. Один из производителей фальсифицированного продукта — изготовитель масла в Челябинской области.