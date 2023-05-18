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Гуманитарная помощь отправилась на передовую из Нижнего Тагила

18 мая 2023, 13:28
Фото: администрация Нижнего Тагила
Несколько тонн гуманитарной помощи будет отправлено из Нижнего Тагила на передовую СВО. Все вещи и продукты собрали подразделения администрации и районов города, а также предприятия, общественные организации и журналисты.

Получатели посылки — два военных подразделения. Супруга одного из мобилизованных рассказала, что жены своими руками делают для ребят домашние сухпайки: супы, каши, второе, которые не требуют варки.

Фото: администрация Нижнего Тагила

Отправляют военным также сухой душ, дождевики, окопные свечи, различные средства гигиены, лекарства, обувь и одежду, носилки, батарейки и многое другое. Всего в акции поучаствовали порядка тридцати организаций и частных лиц, сообщили в мэрии.

Известно, что к одному из подразделений, где служат тагильчане, прибилась собака. Военные дали ему имя — Мобс. Пес неоднократно спасал солдат. Ему тоже отправили посылку — два вида корма.

40 тонн гуманитарной помощи отправлено из Свердловской области в ЛНР
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#Нижний Тагил#Передовая#Фронт#Гуманитарная помощь#Военные#Посылка#Общество#Елена Озерова
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