Гуманитарная помощь отправилась на передовую из Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:36
Updated Сегодня, 13:36
Получатели посылки — два военных подразделения. Супруга одного из мобилизованных рассказала, что жены своими руками делают для ребят домашние сухпайки: супы, каши, второе, которые не требуют варки.
Отправляют военным также сухой душ, дождевики, окопные свечи, различные средства гигиены, лекарства, обувь и одежду, носилки, батарейки и многое другое. Всего в акции поучаствовали порядка тридцати организаций и частных лиц, сообщили в мэрии.
Известно, что к одному из подразделений, где служат тагильчане, прибилась собака. Военные дали ему имя — Мобс. Пес неоднократно спасал солдат. Ему тоже отправили посылку — два вида корма.