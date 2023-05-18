Из-за пожара птицефабрика остановила выпуск колбасы в Свердловской области

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Восстановить работу в полном объеме планируется через несколько дней. Для этого нужно настроить систему подачи воды и сделать новую электропроводку. Огонь затронул цех готовой продукции, сейчас там проходит уборка и чистка. Однако основное оборудование и убойный цех не пострадали, сообщает Ура.ру.
По данным МЧС, сообщение о возгорании в промзоне поступило вечером 17 мая. Пламя охватило склад готовой продукции и аппаратуры на площади 400 квадратных метров.
Самостоятельно смогли эвакуироваться 30 человек, пострадавших нет. В тушении участвовали 24 огнеборца и восемь единиц техники.