Из-за пожара птицефабрика остановила выпуск колбасы в Свердловской области

Восстановить работу в полном объеме планируется через несколько дней. Для этого нужно настроить систему подачи воды и сделать новую электропроводку. Огонь затронул цех готовой продукции, сейчас там проходит уборка и чистка. Однако основное оборудование и убойный цех не пострадали, сообщает Ура.ру.