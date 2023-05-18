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Из-за пожара птицефабрика остановила выпуск колбасы в Свердловской области

18 мая 2023, 13:38
Птицефабрика «Курико» приостановила работу и выпуск продукции из-за пожара, который произошел 17 мая в поселке Буланаш.

Восстановить работу в полном объеме планируется через несколько дней. Для этого нужно настроить систему подачи воды и сделать новую электропроводку. Огонь затронул цех готовой продукции, сейчас там проходит уборка и чистка. Однако основное оборудование и убойный цех не пострадали, сообщает Ура.ру.

По данным МЧС, сообщение о возгорании в промзоне поступило вечером 17 мая. Пламя охватило склад готовой продукции и аппаратуры на площади 400 квадратных метров.

Самостоятельно смогли эвакуироваться 30 человек, пострадавших нет. В тушении участвовали 24 огнеборца и восемь единиц техники.

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#Свердловская область#Пожар#Птицефабрика#Колбаса#Производство#Происшествия#Евгения Сафина
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