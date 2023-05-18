«Космические» места Урала стали в 1,5 раза чаще привлекать туристов

В список вошли и единственная на Урале астрономическая обсерватория возле станции Коуровка, и глиняный карьер «Уральский Марс» вблизи Богдановича. Его, согласно анализу обезличенных данных с базовых станций МегаФона, стали выбирать ценители внеземных фотосессий на 30% чаще. Подросло внимание к музею Юрия Левитана в Екатеринбурге — именно этот диктор объявил о полете Юрия Гагарина. Повышенной популярностью стало пользоваться место падения метеорита. К берегу озера Чебаркуль на Южном Урале в апреле приехало на 37% больше людей, чем в начале года.