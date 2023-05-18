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«Космические» места Урала стали в 1,5 раза чаще привлекать туристов

18 мая 2023, 11:34
Фото: МегаФон
Одной из самых популярных локаций для россиян стала Коуровская обсерватория в Свердловской области. Жители региона также увлеклись космосом — они стали в 2 раза чаще изучать Солнечную систему в режиме онлайн.

Весной интерес россиян к связанным с космической тематикой уральским местам увеличился почти в 1,5 раза с начала года. На всплеск подобной активности, в том числе, могла повлиять премьера фильма «Вызов». Это первая в истории кинематографа картина, снятая в космосе.

В список вошли и единственная на Урале астрономическая обсерватория возле станции Коуровка, и глиняный карьер «Уральский Марс» вблизи Богдановича. Его, согласно анализу обезличенных данных с базовых станций МегаФона, стали выбирать ценители внеземных фотосессий на 30% чаще. Подросло внимание к музею Юрия Левитана в Екатеринбурге — именно этот диктор объявил о полете Юрия Гагарина. Повышенной популярностью стало пользоваться место падения метеорита. К берегу озера Чебаркуль на Южном Урале в апреле приехало на 37% больше людей, чем в начале года.

Среди уральцев наибольший интерес к этой территории проявили челябинцы, свердловчане и югорчане. Среди туристов из других регионов страны чаще всего сюда наведывались жители Уфы, Москвы, Самары, Оренбурга и Пензы.

Туристическая привлекательность Уральского региона растет, а путешественники все чаще выбирают для поездок нетривиальные места. Для удобства жителей и гостей округа запущено и модернизировано более 100 базовых станций для устойчивости мобильной связи в поездках, рассказал технический руководитель одной из российских телекоммуникационных компаний Яков Пахоми.

Свердловчане в целом стали больше интересоваться космосом. Востребованность сайтов, где можно посмотреть галактику и изучить спутники земли, выросла в 2 раза. Наибольшая динамика зафиксирована к ресурсам, где можно в режиме реального времени смотреть на Солнечную систему, звезды, движение планет и комет.

#Свердловская область#Общество#Космос#Вызов#Астрономия#Метеорит#Мобильная связь#Музей#Юрий Гагарин#Анастасия Стрежнева
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