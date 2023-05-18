«Космические» места Урала стали в 1,5 раза чаще привлекать туристов

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Весной интерес россиян к связанным с космической тематикой уральским местам увеличился почти в 1,5 раза с начала года. На всплеск подобной активности, в том числе, могла повлиять премьера фильма «Вызов». Это первая в истории кинематографа картина, снятая в космосе.
В список вошли и единственная на Урале астрономическая обсерватория возле станции Коуровка, и глиняный карьер «Уральский Марс» вблизи Богдановича. Его, согласно анализу обезличенных данных с базовых станций МегаФона, стали выбирать ценители внеземных фотосессий на 30% чаще. Подросло внимание к музею Юрия Левитана в Екатеринбурге — именно этот диктор объявил о полете Юрия Гагарина. Повышенной популярностью стало пользоваться место падения метеорита. К берегу озера Чебаркуль на Южном Урале в апреле приехало на 37% больше людей, чем в начале года.
Среди уральцев наибольший интерес к этой территории проявили челябинцы, свердловчане и югорчане. Среди туристов из других регионов страны чаще всего сюда наведывались жители Уфы, Москвы, Самары, Оренбурга и Пензы.
Туристическая привлекательность Уральского региона растет, а путешественники все чаще выбирают для поездок нетривиальные места. Для удобства жителей и гостей округа запущено и модернизировано более 100 базовых станций для устойчивости мобильной связи в поездках, рассказал технический руководитель одной из российских телекоммуникационных компаний Яков Пахоми.
Свердловчане в целом стали больше интересоваться космосом. Востребованность сайтов, где можно посмотреть галактику и изучить спутники земли, выросла в 2 раза. Наибольшая динамика зафиксирована к ресурсам, где можно в режиме реального времени смотреть на Солнечную систему, звезды, движение планет и комет.