Лось вышел к людям в Горном Щите

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Судя по поведению лося, он не испугался местных жителей. Видео произошедшего опубликовал «Четвертый канал».
На кадрах видно, как дикое животное прогуливается вдоль дороги населенного пункта. Гулял лось прямо около стоящих у дороги частных одноэтажных домов.
Местный житель протянул лосю руку и позвал его: «Иди сюда». Лось подошел к мужчине на близкое расстояние, однако все же отвернулся и неспешно отошел в сторону.