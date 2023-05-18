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Лось вышел к людям в Горном Щите

18 мая 2023, 09:50
Фото: 1MI
В Горном Щите люди обнаружили лося. Дикое животное само вышло к ним.

Судя по поведению лося, он не испугался местных жителей. Видео произошедшего опубликовал «Четвертый канал».

На кадрах видно, как дикое животное прогуливается вдоль дороги населенного пункта. Гулял лось прямо около стоящих у дороги частных одноэтажных домов.

Местный житель протянул лосю руку и позвал его: «Иди сюда». Лось подошел к мужчине на близкое расстояние, однако все же отвернулся и неспешно отошел в сторону.

Лось провалился на Выйском пруду в Нижнем Тагиле и не мог выбраться
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#Елена Озерова#Лось#Животное#Люди#Дорога#Горный Щит#Природа#Свердловская область
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