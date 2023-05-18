Мать и жена погибшего на СВО свердловчанина не могут поделить его тело и награду

После трагических известий о гибели Юрия Черенкова, мать и супруга сразу же разошлись во мнении, где хоронить близкого человека. Жена бойца утверждала, что еще при жизни он говорил о желании быть похороненным в Екатеринбурге. Мать Юрия настаивала, что могила сына должна быть на малой родине — в деревне.