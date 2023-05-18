Мать и жена погибшего на СВО свердловчанина не могут поделить его тело и награду

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
После трагических известий о гибели Юрия Черенкова, мать и супруга сразу же разошлись во мнении, где хоронить близкого человека. Жена бойца утверждала, что еще при жизни он говорил о желании быть похороненным в Екатеринбурге. Мать Юрия настаивала, что могила сына должна быть на малой родине — в деревне.
В итоге военкомат принял позицию матери. Юрия с воинскими почестями похоронили в Соколове, а на здании школы, где учился боец, повесили мемориальную табличку. Посмертный орден Мужества также вручили матери, хотя супруга хотела, чтобы награду передали старшему сыну, пишет Е1.
Разногласия между женщинами довели до судебных разбирательств. Жена Юрия потребовала эксгумации тела и дальнейшего его перезахоронения. Однако суд вынес решение в пользу матери. Супруга военного заявила, что будет подавать апелляцию и готова дойти до Верховного суда.