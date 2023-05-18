На 15% за пять дней подорожала капуста в Свердловской области

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Также поднялись в цене и некоторые другие овощи. Например, лук в среднем стоил в магазинах 77,87 рубля (+0,14%), морковь — 45,31 рубля (+3,07%), а столовая свекла — 44,7 рубля (+0,56%).
Килограмм курицы подорожал до 157,25 рубля (+2,18%), мороженной рыбы — до 226,68 рубля (+0,54%). Сахар свердловчане могли приобрести за 65,12 рубля (+1%), хлеб стоил 79,73 рубля (+0,03%). Согласно статистике, также поднялись цены на свинину, маргарин, подсолнечное масло, сметану, вермишель, макароны, яблоки, бананы и водку.
Среди подешевевших продуктов специалисты Свердловскстата зафиксировали крупы, сардельки и колбасу, чай, соль и муку. Больше всего в цене упали огурцы — килограмм стоил 139,62 рубля (-10,09%). Помидоры обходились покупателям в 212,8 рубля (-0,76%).