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На 15% за пять дней подорожала капуста в Свердловской области

18 мая 2023, 11:51
Фото: 1MI
С 10 по 15 мая цена за килограмм свежей белокочанной капусты в Свердловской области поднялась до 45,52 рубля. Подорожание составило 15,53%.

Также поднялись в цене и некоторые другие овощи. Например, лук в среднем стоил в магазинах 77,87 рубля (+0,14%), морковь — 45,31 рубля (+3,07%), а столовая свекла — 44,7 рубля (+0,56%).

Килограмм курицы подорожал до 157,25 рубля (+2,18%), мороженной рыбы — до 226,68 рубля (+0,54%). Сахар свердловчане могли приобрести за 65,12 рубля (+1%), хлеб стоил 79,73 рубля (+0,03%). Согласно статистике, также поднялись цены на свинину, маргарин, подсолнечное масло, сметану, вермишель, макароны, яблоки, бананы и водку.

Среди подешевевших продуктов специалисты Свердловскстата зафиксировали крупы, сардельки и колбасу, чай, соль и муку. Больше всего в цене упали огурцы — килограмм стоил 139,62 рубля (-10,09%). Помидоры обходились покупателям в 212,8 рубля (-0,76%).

Сахар, лук и водка подорожали в Свердловской области с начала мая
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#Капуста#Продукты#Статистика#Овощи#Молоко#Цены#Эксклюзив#Свердловская область#Евгения Сафина
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