В 2018 году в парке были оборудованы детские площадки, зоны для выгула собак, скамейки, урны, а также есть бесплатный wi-fi. Зона отдыха является относительно новой, из-за чего ветвистых насаждений немного. При этом пляж оборудован стационарными шезлонгами, где можно принять солнечные ванны, а безопасная зона для купания еще не организована (по данным на 2022 год), местные власти планируют ее создать в скором времени. На территории есть места, где можно перекусить и купить воду. В парке есть общественный туалет.