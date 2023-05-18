Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
Карьер Хургада расположен в 27 км южнее Нижнего Тагила. Официальное его название — первый Шиловский участок. Рядом расположены еще несколько озер под общим названием Голубые озера или Никель, но Хургада является самым большим и живописным из них.
До начала 90-х гг. в этой зоне добывали асбест, сейчас там находится искусственно созданное озеро. Площадь зоны отдыха составляет около 1 квадратного километра. Официально купаться в озере не разрешено, несмотря на кристальную прозрачность воды. Вместе с тем есть места на пляже для того, чтобы загорать или сделать красивое фото на фоне сосен.
Спасатели в этой местности не работают. Отмечается, что есть риск попасть в ледяное течение, у поверхности воды температура может достигать +18 градусов Цельсия, но глубже может проходить ледяной поток с температурой не выше 4 градусов. Также на пляже нет оборудованных мест для переодевания и туалетов.
На Хургаде не советуют рыбачить. На этом озере можно заниматься дайвингом: на дне можно увидеть несколько занятных объектов, в том числе наряженную новогоднюю ёлку. Услугу погружения предоставляет несколько екатеринбургских компаний.
Добраться до озера можно на транспорте общего пользования или автомобиле.
Леневское водохранилище представляет собой искусственный водоем в окрестностях Нижнего Тагила. Строительство водохранилища было начато в 70-х гг. Оно эксплуатируется для подпитки Нижнетагильского пруда и производственного снабжения водой в городе. Окружен водоем смешанными лесами. На водохранилище ловят леща, окуня, щуку.
Это место подойдет для купания, а также для солнечных ванн и красивых фото. МЧС традиционно признает Ленёвский пляж одним из безопасных для жизни и здоровья отдыхающих водоемов. Детям также будет интересно здесь, поскольку в лечебно-оздоровительном корпусе санатория есть аквапарк, а также кафе, сауна и спортивный зал. На побережье водохранилища находится ряд баз отдых, включая заведения премиум-класса.
Чтобы составить маршрут, как доехать до пляжа, можно воспользоваться приложениями с электронными картами.
Официальный городской пляж Нижнего Тагила находится на берегу Тагильского пруда, который отличается извилистыми очертаниями. Его длина составляет около 16 км, а расстояние между берегами — до полутора километров. 12 августа 2022 года состоялся торжественный запуск автомобильного движения по новому мосту, который соединил берега водоема друг с другом.
Набережная «Тагильская лагуна» расположена в центре города, поэтому добраться сюда не составит большого труда. Пляж галечный, местные жители купаются, несмотря на запрет властей, и катаются на катамаранах. После организации восстановительных работ здесь появились площадки недалеко от пруда для организации спортивных мероприятий. Однако зонтов от солнца, шезлонгов и раздевалок на пляже, по данным на 2022 год, нет.
На обновленной набережной были высажены деревья и кустарники. Были установлены места, чтобы посидеть, а также новые спуски к воде. Прошли работы по укреплению линии около берега и строительству дорожек для пешей прогулки. В 2021 году в водоем были выпущены мальки разного вида рыб.
Народный парк расположен на левом берегу реки Тагил. Зона отдыха подойдет и для взрослых, и для детей. На территории представлены уличные тренажеры и турники, поля для игры в мяч, также можно взять детскую машинку в аренду.
В 2018 году в парке были оборудованы детские площадки, зоны для выгула собак, скамейки, урны, а также есть бесплатный wi-fi. Зона отдыха является относительно новой, из-за чего ветвистых насаждений немного. При этом пляж оборудован стационарными шезлонгами, где можно принять солнечные ванны, а безопасная зона для купания еще не организована (по данным на 2022 год), местные власти планируют ее создать в скором времени. На территории есть места, где можно перекусить и купить воду. В парке есть общественный туалет.
Лазурный карьер в Нижнем Тагиле является привлекательной зоной для любителей дайвинга, его глубина — до 69 метров. На водоеме в Тагиле проходят тренировки по подводному плаванию. Официальное название водоема — 3-й Шиловский участок. Расположен карьер с пляжем в Свердловской области рядом с поселком Новоасбест, в 30 км от города.
Водоем имеет овальную форму. Ранее в этом месте добывался голубой асбест, который относят к канцерогенам первой категории, именно поэтому погружаться в воду без защитного костюма не рекомендуется. Работы по добыче минерала были прекращены в Нижнем Тагиле в начале 90-х гг. Свое название водоем получил за счет оттенка воды. В карьере водится рыба.
Зона для купания находится на территории базы екатеринбургского дайвинг-центра, там расположен бассейн. При желании можно арендовать домик для проживания или раскинуть палатку. Также есть развлечения как для взрослых, так и для детей, организована система питания для отдыхающих, есть баня.