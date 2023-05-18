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Названа дата «Майской прогулки» в Екатеринбурге

18 мая 2023, 11:23
Фото: 1MI
«Майская прогулка» в Екатеринбурге перенесена на 4 июня. Ранее сообщалось о том, что мероприятие перенесено из-за пожаров.

Организаторам запретили проводить мероприятие в ранее запланированное число, так как власти решили, что они не смогут в полной мере соблюдать меры безопасности в условиях особого противопожарного режима.

Теперь же стала известна дата, когда прогулка состоится – это 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.

Отмечается, что акция является ежегодной. Мероприятие было под угрозой срыва из-за смога. Министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев отправлял организатором методичку с рекомендациями.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Свердловская область#Майская прогулка#Меры безопасности#Противопожарный режим#Общество
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