Названа дата «Майской прогулки» в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Организаторам запретили проводить мероприятие в ранее запланированное число, так как власти решили, что они не смогут в полной мере соблюдать меры безопасности в условиях особого противопожарного режима.
Теперь же стала известна дата, когда прогулка состоится – это 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.
Отмечается, что акция является ежегодной. Мероприятие было под угрозой срыва из-за смога. Министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев отправлял организатором методичку с рекомендациями.