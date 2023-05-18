О помощи погорельцам отчитался глава Свердловской области перед Путиным

Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Обо всем этом губернатор рассказал в рамках совещания президента с членами Правительства РФ. Евгений Куйвашев отметил, что в регионе были приняты все меры для того, чтобы ликвидировать возгорания и помочь пострадавшим жителям, сообщает департамент информационной политики региона.
Он сказал, что на местах были созданы пункты временного размещения, рабочие оперативно восстановили электро- и водоснабжение в селах. Сейчас всем погорельцам разработали индивидуальный паспорт, в котором указаны данные о потребностях конкретных семей. С гражданами ведется персональная работа.
Главная цель также намечена — восстановить жилье для этих людей. Работы планируется завершить строго по графику.
Также известно, что большинство погорельцев решили, какой способ возмещения ущерба для них наиболее удобен. Среди вариантов для них были предоставлены следующие: новое жилье, либо денежная выплата.
Все выплаты жители уже получили. Из бюджета было выделено порядка 44 миллиона рублей. В настоящий момент в Сосьве строится трехэтажный дом.