О помощи погорельцам отчитался глава Свердловской области перед Путиным

Обо всем этом губернатор рассказал в рамках совещания президента с членами Правительства РФ. Евгений Куйвашев отметил, что в регионе были приняты все меры для того, чтобы ликвидировать возгорания и помочь пострадавшим жителям, сообщает департамент информационной политики региона.