Откроет свои двери в День знаний: ремонт школы №48 в Нижнем Тагиле завершается

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров осмотрел здание и заявил, что ремонт идет по графику.
Напомним, в учебном заведении появятся технические мастерские для мальчиков. Подготовят все необходимое для работы с деревом и металлом: верстаки, станки ЧПУ и многое другое. Для девочек оборудуют кабинеты по обучению кулинарии и шитью. Здесь также оборудуют гардеробную закрытого типа и современную столовую и откроют спортивный зал, который не работал более 10 лет. В нем откроется спортивная секция по самбо.
Вокруг школы будет отстроена универсальная спортивная площадка, беговые дорожки, яма для прыжков, площадки для воркаута, отдыха и проведения линеек.
Вдоль проезжей части улицы Радищева появится парковка на 5 машин, одно место будет предназначено для маломобильных групп населения. Вдоль улицы сохранится транзитный пешеходный тротуар.
Школа № 48 является первым учреждением в Нижнем Тагиле, в котором проводится капитальный ремонт по программе модернизации образовательных учреждений.
Здесь применили очень интересное дизайнерское решение, мы узнали на каком этапе находится ремонт. Уже 1 сентября 2023 года школа начнет свою работу. Мы рады тому, что здесь подготовили для учащихся микрорайона просторные помещения. Вообще школа преобразилась, здесь будет очень приятно учиться, — рассказали представители администрации Нижнего Тагила.
Ремонт осуществляется по поручению президента России Владимира Путина при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. На реконструкцию учреждения выделено 122,9 миллиона рублей. На оборудование — еще 56 миллионов рублей.