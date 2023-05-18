Откроет свои двери в День знаний: ремонт школы №48 в Нижнем Тагиле завершается

Напомним, в учебном заведении появятся технические мастерские для мальчиков. Подготовят все необходимое для работы с деревом и металлом: верстаки, станки ЧПУ и многое другое. Для девочек оборудуют кабинеты по обучению кулинарии и шитью. Здесь также оборудуют гардеробную закрытого типа и современную столовую и откроют спортивный зал, который не работал более 10 лет. В нем откроется спортивная секция по самбо.