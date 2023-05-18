TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Изображение материала

Откроет свои двери в День знаний: ремонт школы №48 в Нижнем Тагиле завершается

18 мая 2023, 12:49
Фото: TagilCity.ru
В школе №48 Нижнего Тагила ремонт близится к концу. Практически закончена чистовая отделка внутренних помещений. Рабочие приступили к облагораживанию территории вокруг учебного заведения.

Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров осмотрел здание и заявил, что ремонт идет по графику.

Напомним, в учебном заведении появятся технические мастерские для мальчиков. Подготовят все необходимое для работы с деревом и металлом: верстаки, станки ЧПУ и многое другое. Для девочек оборудуют кабинеты по обучению кулинарии и шитью. Здесь также оборудуют гардеробную закрытого типа и современную столовую и откроют спортивный зал, который не работал более 10 лет. В нем откроется спортивная секция по самбо.

Фото: TagilCity.ru
Ремонт школы №48 в Нижнем Тагиле идет по плану: к реконструкции готовят спортплощадку
Узнать подробнее

Вокруг школы будет отстроена универсальная спортивная площадка, беговые дорожки, яма для прыжков, площадки для воркаута, отдыха и проведения линеек.

Вдоль проезжей части улицы Радищева появится парковка на 5 машин, одно место будет предназначено для маломобильных групп населения. Вдоль улицы сохранится транзитный пешеходный тротуар.

25 млн выделено на благоустройство территории школы № 48 в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Школа № 48 является первым учреждением в Нижнем Тагиле, в котором проводится капитальный ремонт по программе модернизации образовательных учреждений.

Здесь применили очень интересное дизайнерское решение, мы узнали на каком этапе находится ремонт. Уже 1 сентября 2023 года школа начнет свою работу. Мы рады тому, что здесь подготовили для учащихся микрорайона просторные помещения. Вообще школа преобразилась, здесь будет очень приятно учиться, — рассказали представители администрации Нижнего Тагила.

Ремонт осуществляется по поручению президента России Владимира Путина при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. На реконструкцию учреждения выделено 122,9 миллиона рублей. На оборудование — еще 56 миллионов рублей.

Читайте также:
Спортплощадку у школы № 48 в Нижнем Тагиле построит фирма из Екатеринбурга
#Анастасия Стрежнева#Общество#Валерий Суров#Администрация Нижнего Тагила#Нижний Тагил#Школа#Капитальный ремонт#Ремонт#Спортплощадка#Самбо#Спортзал
Подпишитесь
Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания выбросов продлен в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:45
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
Сегодня, 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
Вчера, 11:57
Больница Бисерти выплатит страховой 632 тысячи рублей за неоказание медицинских услуг
Вчера, 05:31
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
Сегодня, 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
Вчера, 07:34