«Почта России» успешно доставляет пенсии в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
Опыт показал, что в ряде случаев частные операторы сталкивались со сложностями при доставке пенсий в отдаленные населенные пункты, особенно в периоды природных катаклизмов. В связи с этим было принято решение передать все полномочия по доставке пенсий государственному оператору, чтобы сделать процесс более прозрачным и безопасным.
Дмитрий Киселев, директор Управления федеральной почтовой связи Свердловской области, подчеркнул, что «Почта России» уже долгие годы гарантирует непрерывность почтового сообщения и оказывает социальные услуги по всей стране, даже в самых труднодоступных населенных пунктах. В качестве примера он упомянул, что более 40 000 пенсионеров в России живут в местах, доступных только для авиации, и «Почта России» регулярно доставляет им пенсии.
С мая текущего года пенсионеры автоматически перешли на новую систему доставки, без необходимости подачи каких-либо заявлений. При этом были сохранены прежние даты выплат. Всего эти изменения затронули около 1,2 миллиона человек по всей стране, что составляет примерно 5% от общего числа пенсионеров. В Свердловской области пенсии наличными получают около 400 000 человек. До мая этого года половине из них выплаты доставляли альтернативные службы.
«Разумеется, объем работы увеличился, но ситуация в целом не изменилась кардинально. Мы провели тщательную подготовку, чтобы сделать переходный период как можно более гладким», — отметил Дмитрий Киселев.
Он пояснил, что почтальоны заранее обходили пенсионеров, чтобы лично обсудить предстоящие изменения. Кроме того, почта увеличила численность своего персонала и создала дополнительные участки, оборудовав их необходимой техникой.
В Свердловской области создано 19 новых участков доставки пенсий и пособий. Дополнительно сформированы мобильные группы почтальонов. К настоящему времени почти 400 человек наняты для работы в этих подразделениях.
"Несмотря на это пенсионеры переживали, что пропустят визит почтальона или звонок в дверь не услышат и, решив подстраховаться, сами шли в почтовое отделение. А в это время почтальоны с документами и деньгами направлялись к ним домой. Мы понимаем, что получатели выплат – люди в большинстве своем весьма консервативные и любые перемены воспринимают с волнением», - рассказал Д. Киселев.
Также выяснилось, что некоторые жители получали пенсии вне официального графика, договариваясь о дате напрямую с частными доставщиками. Это привело к некоторой путанице во время переходного периода, например в городе Серове, где в первые два дня месяца появились очереди в отделениях.
"Конечно, невозможно предвидеть каждую мелочь заранее, но мы оперативно реагировали на любые обращения и уточняли процессы, чтобы сделать получение пенсий максимально комфортным для жителей нашего региона", - добавил Киселев.
"Почта России" в Свердловской области также открыла региональный кол-центр по вопросам, связанным с получением пенсий. Сотрудники регионального управления готовы ответить на все вопросы с 9:00 до 17:00 по телефону +7 (343) 227-04-39.