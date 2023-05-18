«Почта России» успешно доставляет пенсии в Свердловской области

С мая текущего года пенсионеры автоматически перешли на новую систему доставки, без необходимости подачи каких-либо заявлений. При этом были сохранены прежние даты выплат. Всего эти изменения затронули около 1,2 миллиона человек по всей стране, что составляет примерно 5% от общего числа пенсионеров. В Свердловской области пенсии наличными получают около 400 000 человек. До мая этого года половине из них выплаты доставляли альтернативные службы.