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«Почта России» успешно доставляет пенсии в Свердловской области

18 мая 2023, 10:56
Дмитрий Киселев, директор Управления федеральной почтовой связи Свердловской области
С 1 мая текущего года в России принят закон, согласно которому обязанности по доставке пенсий возложены исключительно на сотрудников федерального почтового оператора — «Почту России». Ранее эта функция могла выполняться также частными операторами.

Опыт показал, что в ряде случаев частные операторы сталкивались со сложностями при доставке пенсий в отдаленные населенные пункты, особенно в периоды природных катаклизмов. В связи с этим было принято решение передать все полномочия по доставке пенсий государственному оператору, чтобы сделать процесс более прозрачным и безопасным.

Дмитрий Киселев, директор Управления федеральной почтовой связи Свердловской области, подчеркнул, что «Почта России» уже долгие годы гарантирует непрерывность почтового сообщения и оказывает социальные услуги по всей стране, даже в самых труднодоступных населенных пунктах. В качестве примера он упомянул, что более 40 000 пенсионеров в России живут в местах, доступных только для авиации, и «Почта России» регулярно доставляет им пенсии.

С мая текущего года пенсионеры автоматически перешли на новую систему доставки, без необходимости подачи каких-либо заявлений. При этом были сохранены прежние даты выплат. Всего эти изменения затронули около 1,2 миллиона человек по всей стране, что составляет примерно 5% от общего числа пенсионеров. В Свердловской области пенсии наличными получают около 400 000 человек. До мая этого года половине из них выплаты доставляли альтернативные службы.

«Разумеется, объем работы увеличился, но ситуация в целом не изменилась кардинально. Мы провели тщательную подготовку, чтобы сделать переходный период как можно более гладким», — отметил Дмитрий Киселев.

Дмитрий Киселев, директор Управления федеральной почтовой связи Свердловской областиДмитрий Киселев, директор Управления федеральной почтовой связи Свердловской области
Дмитрий Киселев, директор Управления федеральной почтовой связи Свердловской области

Он пояснил, что почтальоны заранее обходили пенсионеров, чтобы лично обсудить предстоящие изменения. Кроме того, почта увеличила численность своего персонала и создала дополнительные участки, оборудовав их необходимой техникой.

В Свердловской области создано 19 новых участков доставки пенсий и пособий. Дополнительно сформированы мобильные группы почтальонов. К настоящему времени почти 400 человек наняты для работы в этих подразделениях.

"Несмотря на это пенсионеры переживали, что пропустят визит почтальона или звонок в дверь не услышат и, решив подстраховаться, сами шли в почтовое отделение. А в это время почтальоны с документами и деньгами направлялись к ним домой. Мы понимаем, что получатели выплат – люди в большинстве своем весьма консервативные и любые перемены воспринимают с волнением», - рассказал Д. Киселев.

Также выяснилось, что некоторые жители получали пенсии вне официального графика, договариваясь о дате напрямую с частными доставщиками. Это привело к некоторой путанице во время переходного периода, например в городе Серове, где в первые два дня месяца появились очереди в отделениях.

"Конечно, невозможно предвидеть каждую мелочь заранее, но мы оперативно реагировали на любые обращения и уточняли процессы, чтобы сделать получение пенсий максимально комфортным для жителей нашего региона", - добавил Киселев.

"Почта России" в Свердловской области также открыла региональный кол-центр по вопросам, связанным с получением пенсий. Сотрудники регионального управления готовы ответить на все вопросы с 9:00 до 17:00 по телефону +7 (343) 227-04-39.

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