TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Изображение материала

Пьяный мужчина зарубил топором и заколол вилами своего дядю в Каменске-Уральском

18 мая 2023, 10:54
Фото: 1MI
В Каменске-Уральском мужчина во время алкогольного застолья убил своего дядю. Он зарубил его топором, избил металлическим прутом, а затем заколол вилами.

Ночью 3 июля 2022 года обвиняемый, его жена, дядя и их знакомая устроили алкогольное застолье в честь ее дня рождения на приусадебном участке. После этого между мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку.

Дядя повалил племянника на землю и стал душить, из-за этого оппонент начал терять сознание. Хозяйка дома увидела это и выбежала на улицу. Так как женщина сама не могла физически повлиять на ситуацию, она взяла топор и ударила обухом агрессора в висок. Следствие выяснило, что это повреждение не принесло вреда его здоровью.

После этого дядя отпустил племянника и отошел, а женщина покинула место происшествия. Но у обвиняемого возникло желание из мести убить обидчика. Он вооружился топором и ударил дядю по голове. Когда тот упал на землю, взял металлический прут и нанес пять ударов, а затем заколол оппонента вилами.

Труп обвиняемый закопал на огороде хозяйки дома, но после ее возражений выкопал и увез тело на участок рядом с карьером.

Вычислить преступника помог полиграф. Согласно заключению, обвиняемый знал о пропавшем дяде. После этого мужчина сознался и рассказал, где спрятал труп, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Программист в Ивделе зарубил топором бывшую жену на глазах у ее дочери
Узнать подробнее
Читайте также:
Ударившего вилами соседку свердловчанина отправили на лечение в психбольницуЖитель Нижнего Тагила из жалости убил своего отца-инвалидаЖитель Тагила на вечеринке в честь дня рождения убил приревновавшую его сожительницу
#Евгения Сафина#Убийство#Сад#Полиция#Суд#Происшествия#Свердловская область#Каменск-Уральский#Топор
Подпишитесь
Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания выбросов продлен в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:45
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
Сегодня, 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
Вчера, 11:57
Больница Бисерти выплатит страховой 632 тысячи рублей за неоказание медицинских услуг
Вчера, 05:31
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
Сегодня, 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
Вчера, 07:34