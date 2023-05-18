Пьяный мужчина зарубил топором и заколол вилами своего дядю в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Ночью 3 июля 2022 года обвиняемый, его жена, дядя и их знакомая устроили алкогольное застолье в честь ее дня рождения на приусадебном участке. После этого между мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку.
Дядя повалил племянника на землю и стал душить, из-за этого оппонент начал терять сознание. Хозяйка дома увидела это и выбежала на улицу. Так как женщина сама не могла физически повлиять на ситуацию, она взяла топор и ударила обухом агрессора в висок. Следствие выяснило, что это повреждение не принесло вреда его здоровью.
После этого дядя отпустил племянника и отошел, а женщина покинула место происшествия. Но у обвиняемого возникло желание из мести убить обидчика. Он вооружился топором и ударил дядю по голове. Когда тот упал на землю, взял металлический прут и нанес пять ударов, а затем заколол оппонента вилами.
Труп обвиняемый закопал на огороде хозяйки дома, но после ее возражений выкопал и увез тело на участок рядом с карьером.
Вычислить преступника помог полиграф. Согласно заключению, обвиняемый знал о пропавшем дяде. После этого мужчина сознался и рассказал, где спрятал труп, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.