Пьяный мужчина зарубил топором и заколол вилами своего дядю в Каменске-Уральском

Дядя повалил племянника на землю и стал душить, из-за этого оппонент начал терять сознание. Хозяйка дома увидела это и выбежала на улицу. Так как женщина сама не могла физически повлиять на ситуацию, она взяла топор и ударила обухом агрессора в висок. Следствие выяснило, что это повреждение не принесло вреда его здоровью.