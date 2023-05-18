Реки Свердловской области стремительно теряют уровень воды

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Почему это происходит — рассказал эксперт в области метеорологии и автор telegram-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин.
Уровень воды в реках экстремально низкий по сравнению со среднемноголетними значениями. Пик половодья пришелся на конец марта — начало апреля, что на 3-4 недели раньше средних показателей. При этом объем половодья был крайне низким, и уже к середине апреля гидропосты отмечали абсолютные минимумы уреза воды для этого периода, — пишет Алексей Пулин.
Уровень грунтовых вод также уменьшается, а от него напрямую зависит уровень воды в реках. Как пишет Алексей Пулин, когда почва влажная и мерзлая, и при этом интенсивно тает снег, вода не успевает просочится в почву. Она идет в реки, но не в грунтовые воды. И чем меньше поземных вод, тем больше нужно осадков, чтобы их подпитывать.
Ситуация с одномоментным супер ливнем почву не спасет, а только смоет ее верхний слой, — Алексей Пулин.
По данным Пулина, в Свердловской области не предвидится ни каких осадков вплоть до 25 мая. Осенью практически не было никакого увлажнения почвы. Зима также была слишком теплой, поэтому промерзание почвы меньше, чем обычно, в два-три раза, тогда как стандартами является 180-200 см. При высоких температурах марта верхний слой почвы оттаял слишком быстро, что стало одним из основных причин критического уровня воды в реках.