Реки Свердловской области стремительно теряют уровень воды

Уровень грунтовых вод также уменьшается, а от него напрямую зависит уровень воды в реках. Как пишет Алексей Пулин, когда почва влажная и мерзлая, и при этом интенсивно тает снег, вода не успевает просочится в почву. Она идет в реки, но не в грунтовые воды. И чем меньше поземных вод, тем больше нужно осадков, чтобы их подпитывать.