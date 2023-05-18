РЭО: В Тульской области начал работу объект по обращению с ТКО на 420 тысяч тонн

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была основана по указу президента 14 января 2019 года. Основная задача РЭО заключается в формировании в России комплексной системы обращения с отходами. Согласно нацпроекту “Экология” это нужно для сокращения объемов захоронения на полигонах ТКО и снижения экологической нагрузки на население. Целью проекта является сокращение к 2030 году объемов захоронения ТКО на полигонах на пятьдесят процентов и 100%-ная сортировка отходов. Без построения экономики замкнутого цикла достижение таких показателей невозможно.