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РЭО: В Тульской области начал работу объект по обращению с ТКО на 420 тысяч тонн

18 мая 2023, 12:27
В рамках реконструкции мусорного полигона в Дубенском районе Тульской области ввели в эксплуатацию комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Общая мощность КПО составляет 420 тысяч тонн отходов в год.

ППК “Российский экологический оператор” профинансировала проект почти на 262 миллиона рублей.

Издание gorod55.ru пишет, что глава Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал о завершении семнадцатого мая текущего года масштабной реконструкции полигона Дубенского района Тульской области. В эксплуатацию ввели объекты по обработке твердых коммунальных отходов мощностью четыреста двадцать тысяч тонн и утилизации мощностью семьдесят тысяч тонн.

Общая стоимость проекта по созданию КПО составила 1,035 миллиарда рублей. Инвестором проекта стало ООО «МСК-НТ», регоператор в Московской области, Тульской области, Нижегородской области, оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Москве.

Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была основана по указу президента 14 января 2019 года. Основная задача РЭО заключается в формировании в России комплексной системы обращения с отходами. Согласно нацпроекту “Экология” это нужно для сокращения объемов захоронения на полигонах ТКО и снижения экологической нагрузки на население. Целью проекта является сокращение к 2030 году объемов захоронения ТКО на полигонах на пятьдесят процентов и 100%-ная сортировка отходов. Без построения экономики замкнутого цикла достижение таких показателей невозможно.

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