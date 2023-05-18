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Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания выбросов продлен в Нижнем Тагиле

18 мая 2023, 05:45
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле и Свердловской области вновь объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Предупреждение было продлено.

Режим НМУ объявили с 11 мая. Окончание было назначено на 17 число, однако, как сообщает Уральское УГМС, предупреждение продлили до 20:00 вечера 23 мая.

Замеры газоанализатором «Геолан-1П» 18 мая превышений не показали. Днем ранее в воздухе было зафиксировано содержание диоксида азота — 0,1 мг/м3, что не превышает его норму.

Кроме того, слабый ветер способствуют распространению по территории города запаха гари от лесных пожаров. На него пожаловались жители центра Нижнего Тагила и Дзержинского района. 

Жители Нижнего Тагила жалуются на запах гари и выбросов
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