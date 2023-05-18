«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев

Я думаю, что они так щедро накладывают тебе типа бесплатно дополнительно бонусом, потому что она у них через два дня так испортится, и лучше они дадут мне, которые уже купила, чем она у них бесплатно испортится. Удовольствие не дешевое, и вряд ли еще раз возьму столько же