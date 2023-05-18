TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:48

Updated Сегодня, 06:48

Изображение материала

«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев

18 мая 2023, 06:45
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле начали открываться точки по продаже овощей и фруктов. Одним из самых популярных товаров является клубника. Где и какую ягоду продают, а также что говорят покупатели — в материале TagilCity.ru.

Несмотря на наличие клубники в гипермаркетах и онлайн-магазинах, люди охотно пробуют ягоду в начале сезона.

Сейчас много берут. Мы раза 3-4 в неделю ездим на базу в Екатеринбург. Там есть клубника из разных стран. Берем разную, пробуем тоже, конечно, — рассказал Ахмед, продавец овощей и фруктов.

На днях в свой ларек он привез клубнику, выращенную в Кубани. Крупная, ароматная ягода для удобства покупателей разложена по контейнерам. В среднем такой обойдется 550 рублей. Килограмм кубанской клубники стоит 450 рублей.

Сразу разложили по контейнерам, чтобы лишний раз не трогать, она от этого быстро портится. Если кому-то нужно, можем положить поменьше, — пояснил продавец.
Клубника в Нижнем ТагилеКлубника в Нижнем Тагиле
Клубника в Нижнем ТагилеКлубника в Нижнем Тагиле
Клубника в Нижнем ТагилеКлубника в Нижнем Тагиле
Клубника в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

Тагильчанка Анастасия поделилась, что покупала клубнику на ярмарке у Ледового дворца в Дзержинском районе.

Она была крупная, вкусная. Конечно, ее однозначно не сравнить с домашней, но побаловаться — вполне можно. Однако она даже в холодильнике за два дня портится. Я взяла килограмм и ела ее практически одна, ребенок несколько штук съел и все. И у меня просто половина в холодильнике испортилась. Я думаю, что они так щедро накладывают тебе типа бесплатно дополнительно бонусом, потому что она у них через два дня так испортится, и лучше они дадут мне, которые уже купила, чем она у них бесплатно испортится. Удовольствие не дешевое, и вряд ли еще раз возьму столько же, — поделилась женщина.

В нескольких метрах другая точка по продаже клубники по улице Газетная. Продавец Аскар продает клубнику из Азербайджана, говорит сладкая и даже предлагает на пробу. Стоимость килограмма ягоды — 400 рублей.

Где купить клубнику в Нижнем ТагилеГде купить клубнику в Нижнем Тагиле
Где купить клубнику в Нижнем ТагилеГде купить клубнику в Нижнем Тагиле
Где купить клубнику в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

На центральном рынке открыты две точки по продаже овощей. Здесь продают клубнику, привезенную из Азербайджана — по 450 рублей за килограмм, и из Краснодара — 550 рублей за килограмм.

Наша — повкуснее, послаще ягоды, — уверяет покупателей продавец.

Кое-где ягод пока нет. К примеру, на одной из стационарных точек вокзала продавцы на вопрос о наличии клубники развели руками. Сказали, что скоро будут закупаться на базе в Екатеринбурге.

Берем клубнику из разных стран, скоро уже привезем на продажу. В прошлом сезоне хорошо брали, — рассказал хозяин торговой точки.
Клубника в Нижнем ТагилеКлубника в Нижнем Тагиле
Клубника в Нижнем Тагиле
Фото: TagilCity.ru

По заверению продавцов, ассортимент клубники постоянно меняется: везут в Нижний Тагил в зависимости от ее внешнего вида, вкусовых особенностей. Но, как отметила одна пенсионерка в очереди за овощами, все равно такой вкусной клубники, какую можно вырастить в своем огороде, нигде не купить.  

Сахар, лук и водка подорожали в Свердловской области с начала мая
Узнать подробнее
Читайте также:
Цена на клубнику взлетела в Екатеринбурге после трагедии в ТурцииРекордные цены на кофейные зерна сорта робуста за последние 12 летРЭО опровергает слухи о повышении цен на овощи и фрукты
#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Ягоды#Торговля#Цены#Цены на продукты#Эксклюзив
Подпишитесь
Жители Нижнего Тагила жалуются на запах гари и выбросов
Вчера, 04:31
Мэрия Нижнего Тагила предоставит жилье иногородним работникам по газификации
16 мая 05:01
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
Вчера, 11:57
Больница Бисерти выплатит страховой 632 тысячи рублей за неоказание медицинских услуг
Вчера, 05:31
За падение первоклассницы со шведской стенки школа в Нижнем Тагиле заплатит 80 тысяч
16 мая 10:54
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
Вчера, 07:34