Сотни мероприятий ждут жителей Нижнего Тагила в «Ночь музеев-2023»

Для горожан и гостей города пройдет свыше 150 экскурсий, выставок, лекций, мастер-классов и ночных кинопоказов. К примеру, в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» состоится программа под названием «Торг уместен». Все желающие смогут почувствовать себя в роли купца.