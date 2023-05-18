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Сотни мероприятий ждут жителей Нижнего Тагила в «Ночь музеев-2023»

18 мая 2023, 13:11
Фото: 1MI
«Ночь музеев-2023» состоится в Нижнем Тагиле. В ее рамках для тагильчан пройдет более сотни познавательных и развлекательных встреч.

В 2023 году тема «Ночи музеев» посвящена Году педагога и наставника — «История и истории». В центре внимания будут рассказы о героях, событиях, коллекциях, сообщает пресс-служба администрации.

Сама акция состоится 20 мая. В ней будут задействованы Музей изобразительных искусств, 13 объектов музея-заповедника «Горнозаводской Урал», кинотеатр «Красногвардеец», музейно-выставочный центр ЕВРАЗ и ряд других культурных учреждений.

Для горожан и гостей города пройдет свыше 150 экскурсий, выставок, лекций, мастер-классов и ночных кинопоказов. К примеру, в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» состоится программа под названием «Торг уместен». Все желающие смогут почувствовать себя в роли купца.

Арт-кластер «Samoro.doc» организовал выставку «НЕПРО100 МЕРЧ». Другие площадки на ночь превратятся в концертный зал, художественную студию и подиум для моделей.

Прием заявок на «Ночь музеев» стартовал в Екатеринбурге
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#Нижний Тагил#Ночь музеев#Мероприятия#Концерты#Дети#Общество#Елена Озерова
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