Сотни мероприятий ждут жителей Нижнего Тагила в «Ночь музеев-2023»

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
В 2023 году тема «Ночи музеев» посвящена Году педагога и наставника — «История и истории». В центре внимания будут рассказы о героях, событиях, коллекциях, сообщает пресс-служба администрации.
Сама акция состоится 20 мая. В ней будут задействованы Музей изобразительных искусств, 13 объектов музея-заповедника «Горнозаводской Урал», кинотеатр «Красногвардеец», музейно-выставочный центр ЕВРАЗ и ряд других культурных учреждений.
Для горожан и гостей города пройдет свыше 150 экскурсий, выставок, лекций, мастер-классов и ночных кинопоказов. К примеру, в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» состоится программа под названием «Торг уместен». Все желающие смогут почувствовать себя в роли купца.
Арт-кластер «Samoro.doc» организовал выставку «НЕПРО100 МЕРЧ». Другие площадки на ночь превратятся в концертный зал, художественную студию и подиум для моделей.