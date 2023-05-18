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Published Сегодня, 14:09

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Три гектара сухой травы сгорело у аэропорта Кольцово в Екатеринбурге

18 мая 2023, 14:09
Фото: 1MI
18 мая на улице Бахчиванджи у аэропорта Кольцово загорелась трава. Огонь охватил площадь в три гектара.

Изначально в МЧС сообщили, что сухая растительность горит на площади в один гектар, но к 17.10 она увеличилась до трех гектаров. Огонь удалось локализовать. На месте работают 26 спасателей и три единицы спецтехники.

Напомним, в Нижнем Тагиле постоянно проводятся рейды по соблюдению противопожарного режима, а нарушителям выписываются штрафы. Несмотря на это местные жители продолжают нарушать законодательство. За майский праздники в городе и пригороде 19 раз горели трава и мусор.

19 раз горели мусор и сухая трава за выходные в Нижнем Тагиле
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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Пожар#Трава#Огонь#Аэропорт#Происшествия
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