Три гектара сухой травы сгорело у аэропорта Кольцово в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 14:09
Published Сегодня, 14:09
Modified Сегодня, 14:11
Updated Сегодня, 14:11
Изначально в МЧС сообщили, что сухая растительность горит на площади в один гектар, но к 17.10 она увеличилась до трех гектаров. Огонь удалось локализовать. На месте работают 26 спасателей и три единицы спецтехники.
Напомним, в Нижнем Тагиле постоянно проводятся рейды по соблюдению противопожарного режима, а нарушителям выписываются штрафы. Несмотря на это местные жители продолжают нарушать законодательство. За майский праздники в городе и пригороде 19 раз горели трава и мусор.