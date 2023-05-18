В Екатеринбурге ожидается визит президента Владимира Путина

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Информация об этом появилась после тайного визита в город спецпредставителя главы государства по вопросам транспорта и экологии Сергея Иванова. Об этом пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что Иванов сказал, что визит главы государства состоится на форуме городов, который пройдет 22—23 июня. Изюминкой программы станет открытие в центре Екатеринбурга самой высокой стелы в России.
В департаменте информационной политики по региону визит президента не прокомментировали. Отмечается, что в последний раз Путин был в уральской столице четыре года назад – на выставке «Иннопром» и саммитн GMIS. В конце прошлого года его визит ожидался в Нижний Тагил, но он так и не состоялся.