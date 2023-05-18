В Екатеринбурге ожидается визит президента Владимира Путина

В департаменте информационной политики по региону визит президента не прокомментировали. Отмечается, что в последний раз Путин был в уральской столице четыре года назад – на выставке «Иннопром» и саммитн GMIS. В конце прошлого года его визит ожидался в Нижний Тагил, но он так и не состоялся.