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В Екатеринбурге ожидается визит президента Владимира Путина

18 мая 2023, 14:57
Фото: kremlin.ru
Визит президента России Владимира Путина ожидается в Екатеринбурге. Возможно, он приедет сюда в конце июня.

Информация об этом появилась после тайного визита в город спецпредставителя главы государства по вопросам транспорта и экологии Сергея Иванова. Об этом пишет Ура.ру со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что Иванов сказал, что визит главы государства состоится на форуме городов, который пройдет 22—23 июня. Изюминкой программы станет открытие в центре Екатеринбурга самой высокой стелы в России.

В департаменте информационной политики по региону визит президента не прокомментировали. Отмечается, что в последний раз Путин был в уральской столице четыре года назад – на выставке «Иннопром» и саммитн GMIS. В конце прошлого года его визит ожидался в Нижний Тагил, но он так и не состоялся.

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#Екатеринбург#Владимир Путин#Визит#Президент#Рабочая поездка#Общество#Елена Озерова
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