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В Екатеринбурге похоронили погибшего на СВО автора песен «Уральских пельменей»

18 мая 2023, 10:48
Фото: 1MI
На спецоперации погиб автор песен «Уральских пельменей» из Екатеринбурга. Ранее он числился пропавшим без вести. Похороны состоялись 18 мая.

Известно, что в зону СВО 51-летний Игорь Истомин отправился втайне от родных. Это было в мае 2022 года. Родственники узнали о его смерти через полгода. Они до последнего верили, что он живой, пишет Е1.

По словам родных, Игорь сказал, что уехал работать на стройку. Однако после этого он ни разу не позвонил и не написал. Тогда родственники что-то заподозрили.

Игорь Истомин был легендой свердловского стройотряда. Он вел YouTube-канал, на нем он выкладывал песни, часть из которых были собственно сочинения. Также певец писал юмористические тексты, которые очень нравились зрителям.

Похороны состоялись с воинскими почестями. Погибшего посмертно представили к госнаграде, которую вручат его семье. У военного остались жена и двое детей.

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#Екатеринбург#СВО#Спецоперация#Родные#Происшествия#Операция на Украине#Елена Озерова
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