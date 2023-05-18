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В Екатеринбурге ребенок вышел гулять через балкон на втором этаже

18 мая 2023, 07:30
Житель Екатеринбурга заснял на видео, как подросток спускается по решеткам балконов во двор. Инцидент произошел 17 мая.

На кадрах видно, как мальчик лезет через балкон второго этажа, а после, цепляясь за решетки нижнего балкона, спускается вниз. Там его уже ждали двое приятелей. Произошло это во дворе дома № 3/3 в переулке Асбестовском, сообщает Е1.

Очевидец предположил, что подростка закрыли дома, и таким образом он решил все же выйти на прогулку. Такой маневр закончился удачно, и ребенок не сорвался.

Напомним, в начале апреля этого года 15-летняя тагильчанка попыталась спуститься из квартиры на пятом этаже по связанным простыням. Однако девушка сорвалась и упала, получив при этом травматическую ампутацию ноги.

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#Анна Григорьева#Балкон#Ребенок#Прогулка#Происшествия#Екатеринбург
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