В Екатеринбурге ребенок вышел гулять через балкон на втором этаже

На кадрах видно, как мальчик лезет через балкон второго этажа, а после, цепляясь за решетки нижнего балкона, спускается вниз. Там его уже ждали двое приятелей. Произошло это во дворе дома № 3/3 в переулке Асбестовском, сообщает Е1.