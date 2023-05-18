В Свердловской области задержан виновник крупного пожара

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что пожарным понадобилось восемь часов, 22 человека и шесть единиц пожарной техники, чтобы полностью справиться с огнем. По данным ведомства, сигнал о возгорании сухой травы поступил в полдень. К 17:35 пожар удалось локализовать. В 20:19 огонь был остановлен полностью.
Пожарные, прибывшие на место, задержали мужчину, подозреваемого в поджоге. Дальше с ним будут работать следователи.