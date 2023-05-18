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В Свердловской области задержан виновник крупного пожара

18 мая 2023, 06:07
Фото: 1MI
Сотрудники пожарного ведомства задержали мужчину, который устроил пожар в двух километрах от села Тюльгаш под Нижними Серьгами. Площадь пожара составила 270 гектаров. Произошло все 17 мая.

В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что пожарным понадобилось восемь часов, 22 человека и шесть единиц пожарной техники, чтобы полностью справиться с огнем. По данным ведомства, сигнал о возгорании сухой травы поступил в полдень. К 17:35 пожар удалось локализовать. В 20:19 огонь был остановлен полностью.

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Пожарные, прибывшие на место, задержали мужчину, подозреваемого в поджоге. Дальше с ним будут работать следователи.

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