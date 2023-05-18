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В Тагиле продлен режим НМУ, а недобросовестный производитель добавлял в творог сою

18 мая 2023, 15:45
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле продлен режим НМУ, а недобросовестный производитель добавлял в творог сою. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 18 мая.

НМУ первой степени опасности объявлены в Нижнем Тагиле и Свердловской области. Изначально окончание режима планировалось на 17 число, однако его продлили до 20:00 вечера 23 мая.

Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания выбросов продлен в Нижнем Тагиле
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Клубнику начали продавать в различных точках. Журналисты TagilCity.ru выясняли, где и какую ягоду продают, а также что говорят покупатели. Несмотря на наличие клубники в магазинах и онлайн-маркетах, тагильчане с радостью пробуют ягоду у уличных торговцев.

«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
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Фальшивый творог с соей нашли в Свердловской области. Недобросовестный производитель добавлял в продукт сою, чтобы его себестоимость снизилась. Это раскрыли специалисты лаборатории Россельхознадзора.

Фальшивый творог с соей нашли в Свердловской области
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Белокочанная капуста подорожала в Нижнем Тагиле до 45,52 рубля за килограмм и на 15,53% в общей сложности. Это произошло в период с 10 по 15 мая. Подорожали и некоторые другие овощи: лук, морковь и свекла.

На 15% за пять дней подорожала капуста в Свердловской области
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Жара до +25 градусов ожидается в Нижнем Тагиле в выходные, 20 и 21 мая. Будет безоблачно и безветренно, осадки не ожидаются. Ультрафиолетовый индекс будет немного превышен.

Жара до +25 градусов накроет Нижний Тагил в выходные
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