Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
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НМУ первой степени опасности объявлены в Нижнем Тагиле и Свердловской области. Изначально окончание режима планировалось на 17 число, однако его продлили до 20:00 вечера 23 мая.
Клубнику начали продавать в различных точках. Журналисты TagilCity.ru выясняли, где и какую ягоду продают, а также что говорят покупатели. Несмотря на наличие клубники в магазинах и онлайн-маркетах, тагильчане с радостью пробуют ягоду у уличных торговцев.
Фальшивый творог с соей нашли в Свердловской области. Недобросовестный производитель добавлял в продукт сою, чтобы его себестоимость снизилась. Это раскрыли специалисты лаборатории Россельхознадзора.
Белокочанная капуста подорожала в Нижнем Тагиле до 45,52 рубля за килограмм и на 15,53% в общей сложности. Это произошло в период с 10 по 15 мая. Подорожали и некоторые другие овощи: лук, морковь и свекла.
Жара до +25 градусов ожидается в Нижнем Тагиле в выходные, 20 и 21 мая. Будет безоблачно и безветренно, осадки не ожидаются. Ультрафиолетовый индекс будет немного превышен.