TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:32

Updated Сегодня, 10:32

Изображение материала

Водителю фуры с тушенкой оторвало руку в ДТП с опрокидыванием под Екатеринбургом

18 мая 2023, 10:30
Фото: TagilCity.ru
Авария с участием фуры произошла в ночь на 18 мая в селе Логиново под Екатеринбургом. Водитель был госпитализирован.

Водитель фуры Renault Magnum погрузил в транспортное средство 16,5 тонны тушенки и консервов для животных и отправился в Екатеринбург. По пути в столицу Урала в селе Логиново он врезался в два столба, фура перевернулась. 

Пострадал 50-летний водитель большегруза, ему оторвало руку. Мужчину направили в больницу №36, сообщают в ГИБДД Свердловской области. Также в инспекции добавили, что в фуре был неисправен тахограф, а за это грозит административная ответственность. Проверку проводят сотрудники ДПС. 

Фото: ГИБДД по Свердловской области

По словам местных жителей, на повороте, где случилась авария, ДТП не редки. Люди просят установить отбойник, чтобы в случае аварии автомобиль не улетел в близлежащий дом, пишет e1.

После травмирования ребенка в ДТП на Бобкова в Нижнем Тагиле у школы №95 провели рейд
Узнать подробнее
Читайте также:
Фура с полуприцепом врезалась в дом в ЗлатоустеНачальник ГИБДД прокомментировал ситуацию с застревающими фурами под мостомДва ГАЗа и фура столкнулись на дороге Верхняя Тура - Качканар
#Юлия Степанова#ДТП#Травма#Пострадавшие#Авария#Свердловская область#Екатеринбург
Подпишитесь
Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания выбросов продлен в Нижнем Тагиле
Сегодня, 05:45
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
Сегодня, 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
Вчера, 11:57
Больница Бисерти выплатит страховой 632 тысячи рублей за неоказание медицинских услуг
Вчера, 05:31
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
Сегодня, 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
Вчера, 07:34