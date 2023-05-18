Водителю фуры с тушенкой оторвало руку в ДТП с опрокидыванием под Екатеринбургом

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Водитель фуры Renault Magnum погрузил в транспортное средство 16,5 тонны тушенки и консервов для животных и отправился в Екатеринбург. По пути в столицу Урала в селе Логиново он врезался в два столба, фура перевернулась.
Пострадал 50-летний водитель большегруза, ему оторвало руку. Мужчину направили в больницу №36, сообщают в ГИБДД Свердловской области. Также в инспекции добавили, что в фуре был неисправен тахограф, а за это грозит административная ответственность. Проверку проводят сотрудники ДПС.
По словам местных жителей, на повороте, где случилась авария, ДТП не редки. Люди просят установить отбойник, чтобы в случае аварии автомобиль не улетел в близлежащий дом, пишет e1.