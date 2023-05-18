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«Za самбо» закупит спортивный инвентарь для учебных заведений Нижнего Тагила

18 мая 2023, 12:03
Фото: TagilCity.ru
Члены общественного совета «Za самбо» 16 мая внесли предоплату за покупку спортивного инвентаря для учебных заведений Нижнего Тагила — СОШ №100, СШ №2 и Православной гимназии №11.

Реконструкцией действующих спортивных школ и залов, а также оснащением новых объектов для занятий самообороной без оружия на базе образовательных учреждений Нижнего Тагила занимается Общественный совет проекта «Za самбо» при поддержке главы города Владислава Пинаева.

Напомним, ранее координатор «Za самбо» в Свердловской области Алексей Свалов рассказал о том, как будет развиваться спорт в муниципалитете.

В Дзержинском районе новые спортшколы будут находиться на территории МОУ СОШ №20, на базе Православной гимназии на Гальянке, и в образовательном учреждении № 100. Также мы сейчас прорабатываем еще 2 точки и тот сюрприз, который мы уже долго готовим — абсолютно новая школа, которая также будет открыта на территории Нижнего Тагила, но пока не буду говорить, где именно, — сообщил Алексей Свалов.
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«Za самбо» совместно со спортшколами Нижнего Тагила помогают организовывать юниорские турниры для молодых спортсменов. Так, 4 мая состоялся забег в Дзержинском районе от площади Танкостроителей до Мемориального комплекса «Площади Славы», посвященный «Дню победы».

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#Анастасия Стрежнева#Нижний Тагил#Спорт#Самбо#Борьба#Спортивная школа#Школа №100
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