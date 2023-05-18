Жара до +25 градусов накроет Нижний Тагил в выходные

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
В субботу, 20 мая, синоптики прогнозируют в городе до +23 градусов тепла. Это следует из данных сайта Гисметео. Будет безоблачно, осадки не ожидаются.
Скорость ветра может достигнуть 8 метров в секунду. Ночью похолодает до +6 градусов. В воскресенье, 21 мая, днем будет до +25 градусов тепла. При этом на небе будет безоблачно. Осадки также не прогнозируются.
Ветер достигнет максимум 4 метра в секунду. Ночью температура воздуха опустится до отметки +8 градусов.
Повышенного давления в природе в эти дни не ожидается. А ультрафиолетовый индекс будет немного превышен и составит 6 единиц в субботу и 7 – в воскресенье.