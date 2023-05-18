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Жара до +25 градусов накроет Нижний Тагил в выходные

18 мая 2023, 13:51
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле в ближайшие выходные ожидается до +25 градусов тепла. Такая погода будет стоять 20 и 21 мая.

В субботу, 20 мая, синоптики прогнозируют в городе до +23 градусов тепла. Это следует из данных сайта Гисметео. Будет безоблачно, осадки не ожидаются.

Скорость ветра может достигнуть 8 метров в секунду. Ночью похолодает до +6 градусов. В воскресенье, 21 мая, днем будет до +25 градусов тепла. При этом на небе будет безоблачно. Осадки также не прогнозируются.

Ветер достигнет максимум 4 метра в секунду. Ночью температура воздуха опустится до отметки +8 градусов.

Повышенного давления в природе в эти дни не ожидается. А ультрафиолетовый индекс будет немного превышен и составит 6 единиц в субботу и 7 – в воскресенье.

Пасмурная и дождливая погода ожидается в Нижнем Тагиле
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#Нижний Тагил#Жара#Температура воздуха#Облачность#Осадки#Погода#Природа#Эксклюзив#Елена Озерова
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