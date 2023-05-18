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Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника

18 мая 2023, 06:42
Фото: ОНД Нижнего Тагила
17 мая около шести вечера в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о возгорании на пятом этаже дома №89 на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. В результате пожара погиб хозяин квартиры.

Запах гари в подъезде почувствовали соседи и вызвали пожарных. Оказалось, что горели вещи и мебель на кухне. До прибытия спасателей из квартир самостоятельно эвакуировались девять человек. Хозяину квартиры 1981 года рождения понадобилась медицинская помощь, так как он отравился продуктами горения. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали в ГБ №1. Однако через несколько часов он скончался.

Сгоревшая квартира на Ленинградском проспекте, 89Сгоревшая квартира на Ленинградском проспекте, 89
Сгоревшая квартира на Ленинградском проспекте, 89Сгоревшая квартира на Ленинградском проспекте, 89
Сгоревшая квартира на Ленинградском проспекте, 89Сгоревшая квартира на Ленинградском проспекте, 89
Сгоревшая квартира на Ленинградском проспекте, 89Сгоревшая квартира на Ленинградском проспекте, 89
Сгоревшая квартира на Ленинградском проспекте, 89
Фото: ОНД Нижнего Тагила
О данном ЧП рассказала соседка, которая услышала шум свистка чайника и, выглянув в окно, увидела задымление. Все случилось в двухкомнатной квартире на пятом этаже. Огнеборцам, чтобы попасть внутрь жилища, пришлось вскрывать дверь. Сожительница мужчины в это время возвращалась домой с работы, в момент ЧП ее дома не было. Бригада «скорой помощи» доставила надышавшегося едким дымом мужчину в ГБ № 1 Нижнего Тагила, но, к сожалению, спасти его не удалось. Вероятнее всего, в квартире «закоротил» холодильник. Другим жильцам дома ничего не угрожало, — сообщил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

В обстоятельствах случившегося также разбираются сотрудники Следственного комитета.

Проверка проводится Следственным отделом по Дзержинскому району города Нижний Тагил областного следственного комитета. Опрашиваются возможные очевидцы, тело умершего мужчины будет направлено на судебную медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти. Очаг и точная причина возгорания также устанавливаются, — пояснил старший помощник главы СУ СК РФ по региону Александр Шульга.
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#Анна Григорьева#Пожар#Гибель#Огонь#Больница#Происшествия#Нижний Тагил
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