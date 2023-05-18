Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника

Запах гари в подъезде почувствовали соседи и вызвали пожарных. Оказалось, что горели вещи и мебель на кухне. До прибытия спасателей из квартир самостоятельно эвакуировались девять человек. Хозяину квартиры 1981 года рождения понадобилась медицинская помощь, так как он отравился продуктами горения. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали в ГБ №1. Однако через несколько часов он скончался.