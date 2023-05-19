12 тысяч школьников приняли участие в краеведческой игре «Я — Тагильчанин»

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
В зале собрались призеры и победители игры, педагоги, директора школ и представители администрации города.
Восемь месяцев ученики начальных классов изучали историю Урала и знакомились с выдающимися личностями Нижнего Тагила. Проходили творческие и спортивные мероприятия, школьники готовили исследовательские проекты. В этом учебном году «Я — Тагильчанин» был посвящен году педагога и наставника.
Во время игры проекты представили 64 школы города. Победителями стали работы учащихся образовательных учреждений № 80, 10, 1, 36, 95, 100, 25, 20, 32, 38, 45, 7 и Центра образования № 1.
Также проходил фотоквест «Нижний Тагил — здесь мне интересно». Школьники сделали сотни фотографий, лучшие из них находятся в экспозиции музея изобразительных искусств. Кроме того, в рамках игры состоялись «Шахматные баталии», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Чем больше мы изучаем историю Нижнего Тагила, тем больше мы его любим. Желаю вам, ребята, сохранить это чувство на долгие годы и всегда бережно относиться к родному городу, — сказал замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров.