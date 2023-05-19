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12 тысяч школьников приняли участие в краеведческой игре «Я — Тагильчанин»

19 мая 2023, 13:59
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
19 мая в ДЮЦ «Мир» подвели итоги XXIV городской краеведческой игры «Я — тагильчанин». В ней участвовали более 12 тысяч учащихся начальных классов.

В зале собрались призеры и победители игры, педагоги, директора школ и представители администрации города.

Восемь месяцев ученики начальных классов изучали историю Урала и знакомились с выдающимися личностями Нижнего Тагила. Проходили творческие и спортивные мероприятия, школьники готовили исследовательские проекты. В этом учебном году «Я — Тагильчанин» был посвящен году педагога и наставника.

Во время игры проекты представили 64 школы города. Победителями стали работы учащихся образовательных учреждений № 80, 10, 1, 36, 95, 100, 25, 20, 32, 38, 45, 7 и Центра образования № 1.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Также проходил фотоквест «Нижний Тагил — здесь мне интересно». Школьники сделали сотни фотографий, лучшие из них находятся в экспозиции музея изобразительных искусств. Кроме того, в рамках игры состоялись «Шахматные баталии», сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Чем больше мы изучаем историю Нижнего Тагила, тем больше мы его любим. Желаю вам, ребята, сохранить это чувство на долгие годы и всегда бережно относиться к родному городу, — сказал замглавы администрации города по соцполитике Валерий Суров.
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#Школа#Игра#Я-тагильчанин#Итоги#Краеведение#Общество#Валерий Суров#Евгения Сафина#Нижний Тагил
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