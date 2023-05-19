12 тысяч школьников приняли участие в краеведческой игре «Я — Тагильчанин»

Восемь месяцев ученики начальных классов изучали историю Урала и знакомились с выдающимися личностями Нижнего Тагила. Проходили творческие и спортивные мероприятия, школьники готовили исследовательские проекты. В этом учебном году «Я — Тагильчанин» был посвящен году педагога и наставника.