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260 тысяч штрафа заплатит экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* за дискредитацию ВС РФ

19 мая 2023, 11:03
Фото: 1MI
Штраф в 260 тысяч рублей назначил Октябрьский районный суд Екатеринбурга бывшему мэру Евгению Ройзману. Это именно такая сумма, которую запросила прокуратура.

Заседание состоялось 19 мая. Ройзману* был назначен штраф в сумме 280 тысяч рублей. Однако с учетом задержания ее снизили до 260 тысяч, пишет Е1.

Статья за дискредитацию военных сил Российской Федерации также предусматривает и уголовное наказание до пяти лет лишения свободы. Ранее на бывшего мэра дали положительные характеристики Наина Ельцина и Алла Пугачева.

Евгений Ройзман* был задержан 24 августа 2022 года. По версии следствия, он в своем YouTube-канале, отвечая на вопросы подписчиков, дискредитировал ВС РФ. Сам бывший мэр Екатеринбурга свою вину не признал.

*признан иноагентом в РФ.

Для экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* запросили штраф на 260 тысяч рублей
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#Евгения Сафина#Екатеринбург#Свердловская область#Штраф#Дискредитация#Суд#Мэр#Общество
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