260 тысяч штрафа заплатит экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* за дискредитацию ВС РФ

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
Заседание состоялось 19 мая. Ройзману* был назначен штраф в сумме 280 тысяч рублей. Однако с учетом задержания ее снизили до 260 тысяч, пишет Е1.
Статья за дискредитацию военных сил Российской Федерации также предусматривает и уголовное наказание до пяти лет лишения свободы. Ранее на бывшего мэра дали положительные характеристики Наина Ельцина и Алла Пугачева.
Евгений Ройзман* был задержан 24 августа 2022 года. По версии следствия, он в своем YouTube-канале, отвечая на вопросы подписчиков, дискредитировал ВС РФ. Сам бывший мэр Екатеринбурга свою вину не признал.
*признан иноагентом в РФ.