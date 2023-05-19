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700 подростков записались в отряды мэра в Нижнем Тагиле

19 мая 2023, 13:01
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле порядка 700 школьников записались в отряды главы города. Таким образом, они смогут подзаработать в летний период. Ребята будут убирать улицы и различные городские объекты.

В том числе подростки поучаствуют в благоустройстве парков и скверов. Одежду для уборки, а также инвентарь, всем им выдадут, пишут ИА «Все новости». Записать всех желающих подростков не получилось из-за ограниченного финансирования.

Возможность записи предлагалась школьникам в возрасте от 14 до 17 лет. На зарплаты ребятам выделили 11,5 млн рублей, годом ранее сумма была меньше — 9 млн рублей.

Первоочередное право на запись имели дети участников СВО. Это десять человек. Также приоритет отдавался детям из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей. В каждый отряд записано порядка 10–15 человек.

Работать им предстоит работать по четыре часа пять дней в неделю. Таким образом, каждый сможет заработать 7004 рубля, а также получить надбавку — 1600 рублей.

Запись в трудовые отряды мэра в Нижнем Тагиле стартует 3 апреля
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#Елена Озерова#Нижний Тагил#Отряды мэра#Подростки#Заработок#Подработка#Общество
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