700 подростков записались в отряды мэра в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
В том числе подростки поучаствуют в благоустройстве парков и скверов. Одежду для уборки, а также инвентарь, всем им выдадут, пишут ИА «Все новости». Записать всех желающих подростков не получилось из-за ограниченного финансирования.
Возможность записи предлагалась школьникам в возрасте от 14 до 17 лет. На зарплаты ребятам выделили 11,5 млн рублей, годом ранее сумма была меньше — 9 млн рублей.
Первоочередное право на запись имели дети участников СВО. Это десять человек. Также приоритет отдавался детям из неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей. В каждый отряд записано порядка 10–15 человек.
Работать им предстоит работать по четыре часа пять дней в неделю. Таким образом, каждый сможет заработать 7004 рубля, а также получить надбавку — 1600 рублей.