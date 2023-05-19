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Аналитики: Россияне предпочитают горячий кофе из магазина напиткам в кофейнях

19 мая 2023, 16:37
Фото: piqsels.com
Аналитики холдинга «Ромир» представили результаты исследования рынка, которое проводилось в сегменте «Горячий кофе» (готовый кофе, приобретаемый в кафе, ресторанах, фуд-траках и кофейнях, включая кофе навынос) в 2022 году.

В число 15 лидеров сегмента, совокупно занимающих более 50% всего отечественного рынка горячего кофе, были включены сети АЗС «Газпромнефть», «Лукойл» и «Роснефть», сети кофеен Cofix и пиццерий «Додо Пицца», а также другие продуктовые ретейлеры, пишет eg.ru.

По итогам исследования в топ-3 включили не только компании, которые традиционно лидируют в сегменте быстрого питания, но и торговую сеть «Пятерочка». Она заняла почетное третье место.

«Для нас очень важно качество производимой продукции, поэтому мы тщательно выбираем надежных партнёров», — заявил Павел Владыченко, федеральный менеджер концепта «Пекарня и кофе» торговой сети «Пятёрочка». По словам Владыченко, каждый день гости «Пекарни и кофе» по всей России покупают десятки тысяч кружек горячих напитков и возвращаются за ними снова и снова. В числе основных предпочтений покупателей — капучино, а средняя оценка готового напитка в приложении в этом году достигла 4,93 балла из 5 возможных, подвел итог Владыченко.

С 2021 года ретейлер сотрудничает с кофеобжарочным заводом Poetti, который обеспечивает «Пятерочке» поставки специального бленда из сортов 100% арабики.

«Формат coffee-goes-to-retail привлекает потребителей балансом цены и качества, а также удобством и доступностью использования этого канала», — сообщил Константин Пичугин, коммерческий директор канала «Фудсервис» компании «МилФудс» (управляет брендом Poetti). Повышенный интерес со стороны ценителей кофе подтверждается как ростом среднего чека, так и увеличением объёма заказов. Дополнительные возможности каналу обеспечиваются разнообразными промоакциями и комбинированными предложениями: например, когда вместе со вкусным горячим кофе гостю предлагают выпечку. Coffee-goes-to-retail — еще один продуктивный драйвер всей кофейной категории, который придает стимул продажам непосредственно в точках розничной торговли. Именно по этой причине для производителей он представляет особый интерес, добавил Пичугин.

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