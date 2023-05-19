«Автогородок» снова заработал в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
На площадке проводятся занятия по ПДД для детей от трех до 17 лет. На территории находятся светофоры, дорожная разметка и знаки. Дети могут изучать различные типы пешеходных тротуаров и перекрестков. На обочинах установлены макеты школы, заправки и остановок. Малыши ездят в «Автогородке» на электромобилях, а школьники — на велосипедах.
Также здесь будут проводиться программы и квесты, посвященные Дню защиты детей, 1 сентября и другим праздникам. Предусмотрены мероприятия для летних смен лагерей с дневным пребыванием детей.
Педагоги ГДДЮТ совместно со специалистами ГИБДД, пожарных, МЧС разработали проект «Автоград ребятам рад». По словам директора дворца Оксаны Михневич, полученные знания помогают детям усваивать навыки безопасного поведения на дороге. Она пояснила, что посетить площадку могут все желающие.
В 2022 году в «Автогородке» было проведено 42 программы, в которых приняли участие 2 385 детей.