«Автогородок» снова заработал в Нижнем Тагиле

На площадке проводятся занятия по ПДД для детей от трех до 17 лет. На территории находятся светофоры, дорожная разметка и знаки. Дети могут изучать различные типы пешеходных тротуаров и перекрестков. На обочинах установлены макеты школы, заправки и остановок. Малыши ездят в «Автогородке» на электромобилях, а школьники — на велосипедах.