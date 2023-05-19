TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

Изображение материала

«Автогородок» снова заработал в Нижнем Тагиле

19 мая 2023, 14:26
Фото: 1MI
Специализированная игровая площадка «Автогородок» снова начала работать за ГДДЮТ в Нижнем Тагиле.

На площадке проводятся занятия по ПДД для детей от трех до 17 лет. На территории находятся светофоры, дорожная разметка и знаки. Дети могут изучать различные типы пешеходных тротуаров и перекрестков. На обочинах установлены макеты школы, заправки и остановок. Малыши ездят в «Автогородке» на электромобилях, а школьники — на велосипедах.

Также здесь будут проводиться программы и квесты, посвященные Дню защиты детей, 1 сентября и другим праздникам. Предусмотрены мероприятия для летних смен лагерей с дневным пребыванием детей.

Педагоги ГДДЮТ совместно со специалистами ГИБДД, пожарных, МЧС разработали проект «Автоград ребятам рад». По словам директора дворца Оксаны Михневич, полученные знания помогают детям усваивать навыки безопасного поведения на дороге. Она пояснила, что посетить площадку могут все желающие.

В 2022 году в «Автогородке» было проведено 42 программы, в которых приняли участие 2 385 детей.

12 тысяч школьников приняли участие в краеведческой игре «Я — Тагильчанин»
Узнать подробнее
Читайте также:
Новую подсветку на ГДДЮТ протестировали в Нижнем Тагиле«Планируем большой праздник»: ГДДЮТ в Нижнем Тагиле будет открыт 1 июня
#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Дети#Автомобили#Тагильская лагуна#ГДДЮТ#Общество
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
Сегодня, 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
Вчера, 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
Сегодня, 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
Вчера, 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34