Двухлетний малыш едва не погиб в здании полиции Екатеринбурга

Внезапно мальчик стал плакать. Присмотревшись, девушка поняла, что он подавился леденцом, конфета застряла в горле. Мама ребенка растерялась, а тем временем малыш уже начал хрипеть, и у него посинела кожа. Девушка в панике бросилась к ближайшему сотруднику полиции — майору Анастасии Баштовой. Та, в свою очередь, пришла на помощь, перевернула мальчика лицом вниз и начала хлопать по спине. Но этого оказалось недостаточно. Тогда Анастасия велела маме доставать леденец из горла пальцами. Действия увенчались успехом, и малыш задышал свободно, сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.