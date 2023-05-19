Двухлетний малыш едва не погиб в здании полиции Екатеринбурга

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:52
Жительница Ленинского района пришла в главное управление полиции, чтобы написать заявление на соседей, которые ведут шумный ремонт и мешают отдыху. С собой девушка взяла двухлетнего сына. Так как активный малыш отвлекал от заполнения документов, она дала ему леденец. Ранее ребенок уже ел такие конфеты, поэтому его мама не предполагала, что может что-то случиться.
Внезапно мальчик стал плакать. Присмотревшись, девушка поняла, что он подавился леденцом, конфета застряла в горле. Мама ребенка растерялась, а тем временем малыш уже начал хрипеть, и у него посинела кожа. Девушка в панике бросилась к ближайшему сотруднику полиции — майору Анастасии Баштовой. Та, в свою очередь, пришла на помощь, перевернула мальчика лицом вниз и начала хлопать по спине. Но этого оказалось недостаточно. Тогда Анастасия велела маме доставать леденец из горла пальцами. Действия увенчались успехом, и малыш задышал свободно, сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.
Другие сотрудники полиции тем временем вызвали скорую помощь. Медики на всякий случай увезли ребенка с мамой в больницу. Однако госпитализация не понадобилась, и их отпустили домой.
Мать малыша искренне поблагодарила Анастасию Баштовую за ее решительные и своевременные действия, которые без преувеличения помогли спасти жизнь ребенка. Сама же сотрудница полиции призналась, что в тот момент она сама не на шутку испугалась за мальчика, но сумела взять себя в руки и принять верное решение, — рассказали в пресс-службе УМВД.
По заявлению девушки участковый провел беседу с шумными соседями, и вопрос решился положительно.