TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:50

Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Изображение материала

Двухлетний малыш едва не погиб в здании полиции Екатеринбурга

19 мая 2023, 05:50
Фото: 1MI
Инцидент произошел в отделении полиции Екатеринбурга, когда местная жительница пришла туда с двухлетним сыном, чтобы написать заявление на шумных соседей. Малыш поперхнулся леденцом. Помощь ребенку оказала одна из сотрудниц правоохранительных органов.

Жительница Ленинского района пришла в главное управление полиции, чтобы написать заявление на соседей, которые ведут шумный ремонт и мешают отдыху. С собой девушка взяла двухлетнего сына. Так как активный малыш отвлекал от заполнения документов, она дала ему леденец. Ранее ребенок уже ел такие конфеты, поэтому его мама не предполагала, что может что-то случиться.

Внезапно мальчик стал плакать. Присмотревшись, девушка поняла, что он подавился леденцом, конфета застряла в горле. Мама ребенка растерялась, а тем временем малыш уже начал хрипеть, и у него посинела кожа. Девушка в панике бросилась к ближайшему сотруднику полиции — майору Анастасии Баштовой. Та, в свою очередь, пришла на помощь, перевернула мальчика лицом вниз и начала хлопать по спине. Но этого оказалось недостаточно. Тогда Анастасия велела маме доставать леденец из горла пальцами. Действия увенчались успехом, и малыш задышал свободно, сообщили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Силовик в Асбесте спас гулявшего раздетым по улице 3-летнего ребенка
Узнать подробнее

Другие сотрудники полиции тем временем вызвали скорую помощь. Медики на всякий случай увезли ребенка с мамой в больницу. Однако госпитализация не понадобилась, и их отпустили домой.

Мать малыша искренне поблагодарила Анастасию Баштовую за ее решительные и своевременные действия, которые без преувеличения помогли спасти жизнь ребенка. Сама же сотрудница полиции призналась, что в тот момент она сама не на шутку испугалась за мальчика, но сумела взять себя в руки и принять верное решение, — рассказали в пресс-службе УМВД.

По заявлению девушки участковый провел беседу с шумными соседями, и вопрос решился положительно.

#Анна Григорьева#Полиция#Ребенок#Удушение#Помощь#Происшествия#Екатеринбург#Видео
Подпишитесь
Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания выбросов продлен в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:45
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
Вчера, 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
Сегодня, 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
Вчера, 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34