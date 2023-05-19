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Экстренное предупреждение из-за заморозков объявлено в Свердловской области

19 мая 2023, 12:38
Фото: 1MI
20 мая в некоторых районах Свердловской области ожидаются заморозки до -1 градуса.

По данным Уралгидромета, ночью 20 мая температура воздуха опустится до -1 градуса. Возможны заморозки на поверхности почвы и значительное повреждение посеянных теплолюбивых сельскохозяйственных культур.

В связи с этим рекомендуется провести превентивные мероприятия и защитить растения от заморозков.

Между тем, в Нижнем Тагиле в ближайшие выходные, 20 и 21 мая, прогнозируется солнечная погода до +25 градусов и отсутствие осадков. Ночная температура составит +8 градусов.

Жара до +25 градусов накроет Нижний Тагил в выходные
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#Евгения Сафина#Свердловская область#Погода#Экстренное предупреждение#Заморозки#Природа
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