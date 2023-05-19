Экстренное предупреждение из-за заморозков объявлено в Свердловской области

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
По данным Уралгидромета, ночью 20 мая температура воздуха опустится до -1 градуса. Возможны заморозки на поверхности почвы и значительное повреждение посеянных теплолюбивых сельскохозяйственных культур.
В связи с этим рекомендуется провести превентивные мероприятия и защитить растения от заморозков.
Между тем, в Нижнем Тагиле в ближайшие выходные, 20 и 21 мая, прогнозируется солнечная погода до +25 градусов и отсутствие осадков. Ночная температура составит +8 градусов.