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Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей

19 мая 2023, 08:36
Фото: TagilCity.ru
В Нижнем Тагиле отремонтируют выгоревшую и испорченную вандалами подсветку. На эти цели из бюджета города выделено 424 тысячи рублей.

Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила закупит и займется работами по ремонту архитектурной подсветки. Всего будет куплено 340 штук гирлянд разного цвета и размера.

Директор ЦОДД Вячеслав Масальский пояснил TagilCity.ru, что закупка была организована для восстановления работоспособности элементов подсветки в Нижнем Тагиле.

У нас в зимний, и не только, период эксплуатируется праздничная подсветка, в том числе в составе световых фигур – на Театральной площади, у Современника и т. д. Если в новогодние праздники или просто по вечерам на улицах города бываете, то ее видно в общественных местах. В процессе эксплуатации подсветка выгорает, подвергается актам вандализма и, соответственно, требует ремонта. Объяснение целей закупки: для восстановления работоспособности элементов архитектурной подсветки, — пояснил Вячеслав Масальский.
Архитектурную подсветку включили на «Доме Окуджавы» в Нижнем Тагиле
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#Юлия Степанова#Нижний Тагил#Свердловская область#Подсветка#ЦОДД#Вячеслав Масальский#Администрация Нижнего Тагила#Общество#Эксклюзив
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