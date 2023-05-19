Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей

Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
Modified Сегодня, 08:38
Updated Сегодня, 08:38
Центр организации дорожного движения Нижнего Тагила закупит и займется работами по ремонту архитектурной подсветки. Всего будет куплено 340 штук гирлянд разного цвета и размера.
Директор ЦОДД Вячеслав Масальский пояснил TagilCity.ru, что закупка была организована для восстановления работоспособности элементов подсветки в Нижнем Тагиле.
У нас в зимний, и не только, период эксплуатируется праздничная подсветка, в том числе в составе световых фигур – на Театральной площади, у Современника и т. д. Если в новогодние праздники или просто по вечерам на улицах города бываете, то ее видно в общественных местах. В процессе эксплуатации подсветка выгорает, подвергается актам вандализма и, соответственно, требует ремонта. Объяснение целей закупки: для восстановления работоспособности элементов архитектурной подсветки, — пояснил Вячеслав Масальский.