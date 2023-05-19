21 мая с 7:00 до 15:00 будет перекрыта часть улиц в центре Нижнего Тагила. Это произойдет в связи с проведением спортивного забега. Ограничения будут действовать по проспекту Ленина, Мира, Строителей, а также улицам Пархоменко, Вязовская, Первомайская, Красноармейская и Огаркова.