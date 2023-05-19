Posted Сегодня, 15:27
Published Сегодня, 15:27
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Тушить возгорания продолжают волонтеры Нижнего Тагила. Они рассказали, как проходят будни добровольцев пожарной дружины. Волонтеры поделились знаниями, как вступить в их ряды и оказать помощь людям.
Выгоревшую и испорченную вандалами подсветку ремонтируют в Нижнем Тагиле. На эти цели из городского бюджета потратят 424 тысячи рублей. Всего будет куплено 340 штук гирлянд разного цвета и размера.
21 мая с 7:00 до 15:00 будет перекрыта часть улиц в центре Нижнего Тагила. Это произойдет в связи с проведением спортивного забега. Ограничения будут действовать по проспекту Ленина, Мира, Строителей, а также улицам Пархоменко, Вязовская, Первомайская, Красноармейская и Огаркова.
Повешенная на дереве молодая пара найдена в лесу в Верхней Пышме. Их нашли гуляющие по лесопарку местные жители. Предварительно известно, что обоим по 25 лет, они употребляли наркотики. Родственники пары уверены, что их кто-то преследовал и пытался вымогать деньги.
Штраф в 260 тысяч рублей назначил суд бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману*. Это именно та сумма, которую запросила прокуратура. Однако с учетом задержания ее снизили до 260 тысяч рублей.
* - признан иноагентом.