TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:27

Published Сегодня, 15:27

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Изображение материала

Молодая пара найдена повешенной в лесу, а в Тагиле на полдня перекроют центр города

19 мая 2023, 15:27
Фото: 1MI
Молодая пара найдена повешенной в лесу, а в Нижнем Тагиле на полдня перекроют центр города. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 19 мая.

Тушить возгорания продолжают волонтеры Нижнего Тагила. Они рассказали, как проходят будни добровольцев пожарной дружины. Волонтеры поделились знаниями, как вступить в их ряды и оказать помощь людям.

«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
Узнать подробнее

Выгоревшую и испорченную вандалами подсветку ремонтируют в Нижнем Тагиле. На эти цели из городского бюджета потратят 424 тысячи рублей. Всего будет куплено 340 штук гирлянд разного цвета и размера.

Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
Узнать подробнее

21 мая с 7:00 до 15:00 будет перекрыта часть улиц в центре Нижнего Тагила. Это произойдет в связи с проведением спортивного забега. Ограничения будут действовать по проспекту Ленина, Мира, Строителей, а также улицам Пархоменко, Вязовская, Первомайская, Красноармейская и Огаркова.

Центр Нижнего Тагила перекроют на полдня 21 мая
Узнать подробнее

Повешенная на дереве молодая пара найдена в лесу в Верхней Пышме. Их нашли гуляющие по лесопарку местные жители. Предварительно известно, что обоим по 25 лет, они употребляли наркотики. Родственники пары уверены, что их кто-то преследовал и пытался вымогать деньги.

В лесу в Верхней Пышме найдена повешенная на дереве молодая пара
Узнать подробнее

Штраф в 260 тысяч рублей назначил суд бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману*. Это именно та сумма, которую запросила прокуратура. Однако с учетом задержания ее снизили до 260 тысяч рублей.

* - признан иноагентом.

260 тысяч штрафа заплатит экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* за дискредитацию ВС РФ
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Центр города#Перекрытие дороги#Лес#Пара#Супруги#Пожары#Волонтеры#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Свердловская область#Нижний Тагил#Екатеринбург
Подпишитесь
«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания
Сегодня, 12:18
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
Вчера, 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
Сегодня, 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
Вчера, 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34