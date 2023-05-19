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На четыре дня закроют для движения часть улицы Циолковского в Нижнем Тагиле

19 мая 2023, 11:55
Фото: 1MI
С 1 по 4 июня в Нижнем Тагиле перекроют для движения автотранспорта часть улицы Циолковского в связи с ремонтом теплотрассы.

Движение перекроют со стороны проспекта Мира для ремонта теплотрассы между домами № 24 и № 35 по улице Циолковского, сообщает управление городским хозяйством Нижнего Тагила.

Для того, чтобы можно было проехать к жилым домам, с 1 по 4 июня от дома №22 на Циолковского до улицы Вязовской организуют двухстороннее движение.

Фото: Управление городским хозяйством Нижнего Тагила

В связи с этим, автомобилистов просят заранее выбирать маршруты движения и пути объезда ремонтируемого участка.

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#Нижний Тагил#Евгения Сафина#Перекрытие дорог#Циолковского#Теплотрасса#Ремонт#Транспорт
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