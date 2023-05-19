На четыре дня закроют для движения часть улицы Циолковского в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 11:55
Published Сегодня, 11:55
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Движение перекроют со стороны проспекта Мира для ремонта теплотрассы между домами № 24 и № 35 по улице Циолковского, сообщает управление городским хозяйством Нижнего Тагила.
Для того, чтобы можно было проехать к жилым домам, с 1 по 4 июня от дома №22 на Циолковского до улицы Вязовской организуют двухстороннее движение.
В связи с этим, автомобилистов просят заранее выбирать маршруты движения и пути объезда ремонтируемого участка.