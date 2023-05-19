На китайском предприятии в Свердловской области хотят создать исправительный центр

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Вопрос возможного открытия исправцентра, по информации пресс-службы ГУФСИН, 18 мая обсудили представители ведомства и генеральный директор предприятия Лу Фэй. Завод «Техномаш» специализируется на ремонте и обслуживании буровых инструментов для нефтяных труб.
На сегодняшний день на территории Свердловской области действуют четыре исправительных центра. Проживающие там осужденные не имеют взысканий за нарушение режима. Они самостоятельно ведут быт, отдыхают в нерабочее время и могут видеться с семьями.