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Около двух тысяч свердловчан оштрафованы за нарушение особого противопожарного режима

19 мая 2023, 14:50
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
1 800 жителей Свердловской области получили штрафы за то, что не соблюдали особый противопожарный режим. Рейды проводятся регулярно.

В рейдах участвуют сотрудники МЧС, полиции, администрации, лесники. Они контролируют частный сектор, сады и лесопарки.

С начала введения в регионе особого противопожарного режима огнеборцы 784 раза выезжали на тушение травы, возбуждено 940 административных расследований. Было проведено почти 1,9 тысячи рейдов. Протоколы за нарушение законодательства получили более 1,8 тысячи человек, они заплатят штраф от 10 до 20 тысяч рублей, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

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#Евгения Сафина#Пожар#Рейд#Штраф#Противопожарный режим#Общество#Свердловская область
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