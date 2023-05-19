Около двух тысяч свердловчан оштрафованы за нарушение особого противопожарного режима

С начала введения в регионе особого противопожарного режима огнеборцы 784 раза выезжали на тушение травы, возбуждено 940 административных расследований. Было проведено почти 1,9 тысячи рейдов. Протоколы за нарушение законодательства получили более 1,8 тысячи человек, они заплатят штраф от 10 до 20 тысяч рублей, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.