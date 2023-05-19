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Отец троих детей из Каменска-Уральского погиб на СВО

19 мая 2023, 08:35
Фото: Администрация Каменска-Уральского
На спецоперации погиб отец троих детей из Каменска-Уральского. Александру Козлову было 45 лет.

Александр окончил школу №28 и училище по направлению «сварщик», 18 лет трудился на металлургическом предприятии, а в последние годы работал в Екатеринбурге. О его смерти рассказали в городской администрации.

Фото: Администрация Каменска-Уральского

Дома отца ждали трое детей — два сына и дочь. Известно, что срочную службу мужчина проходил в Северной Осетии. В конце сентября он отправился на СВО. Служил в стрелковом батальоне.

Его смерть наступила в результате взрыва 4 мая возле станции Кременная в ЛНР — от попавшего в автомобиль дрона-камикадзе. Отмечается, что он прикрыл своим телом других военных. Посмертно его наградили орденом Мужества.

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#Елена Озерова#Дети#СВО#Погиб#Каменск-Уральский#Происшествия#Свердловская область
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