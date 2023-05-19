Отец троих детей из Каменска-Уральского погиб на СВО

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
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Александр окончил школу №28 и училище по направлению «сварщик», 18 лет трудился на металлургическом предприятии, а в последние годы работал в Екатеринбурге. О его смерти рассказали в городской администрации.
Дома отца ждали трое детей — два сына и дочь. Известно, что срочную службу мужчина проходил в Северной Осетии. В конце сентября он отправился на СВО. Служил в стрелковом батальоне.
Его смерть наступила в результате взрыва 4 мая возле станции Кременная в ЛНР — от попавшего в автомобиль дрона-камикадзе. Отмечается, что он прикрыл своим телом других военных. Посмертно его наградили орденом Мужества.