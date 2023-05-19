TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Изображение материала

Погорельцы из Карпинска получат 19 миллионов рублей на новые квартиры

19 мая 2023, 06:27
Фото: 1MI
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил выделить 19 миллионов рублей погорельцам из Карпинска.

Выделенные средства пойдут на приобретение жилья на вторичном рынке. Оно будет использоваться в качестве маневренного фонда, в том числе как временный вариант для тех, кто остался без квартир после чрезвычайных происшествий, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Деньги на новые квартиры для пострадавших от природного пожара выделены из резервного фонда региона.

Возгорание многоквартирного дома в Карпинске произошло в конце апреля. По словам очевидцев, огонь сначала охватил сараи во дворе, а после перекинулся на дом. Без жилья тогда остались 33 человека.

О помощи погорельцам отчитался глава Свердловской области перед Путиным
Узнать подробнее
#Пожар#Квартиры#Деньги#Экономика#Свердловская область#Евгений Куйвашев#Анна Григорьева
Подпишитесь
Режим неблагоприятных метеоусловий для рассеивания выбросов продлен в Нижнем Тагиле
Вчера, 05:45
«Садовая вкуснее»: тагильчане тестируют клубнику у уличных торговцев
Вчера, 06:45
«Миллиметр до сонной артерии»: работник УВЗ нанес себе резаную рану перед начальством
17 мая 11:57
Испорченную подсветку в Нижнем Тагиле отремонтируют за 400 тысяч рублей
Сегодня, 08:36
Житель Нижнего Тагила погиб в пожаре от замкнувшего холодильника
Вчера, 06:42
Новые лифты Серпуховского завода полностью покроют потребности Калуги
17 мая 07:34