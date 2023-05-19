Погорельцы из Карпинска получат 19 миллионов рублей на новые квартиры

Выделенные средства пойдут на приобретение жилья на вторичном рынке. Оно будет использоваться в качестве маневренного фонда, в том числе как временный вариант для тех, кто остался без квартир после чрезвычайных происшествий, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.