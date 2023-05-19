Погорельцы из Карпинска получат 19 миллионов рублей на новые квартиры

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
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Выделенные средства пойдут на приобретение жилья на вторичном рынке. Оно будет использоваться в качестве маневренного фонда, в том числе как временный вариант для тех, кто остался без квартир после чрезвычайных происшествий, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
Деньги на новые квартиры для пострадавших от природного пожара выделены из резервного фонда региона.
Возгорание многоквартирного дома в Карпинске произошло в конце апреля. По словам очевидцев, огонь сначала охватил сараи во дворе, а после перекинулся на дом. Без жилья тогда остались 33 человека.