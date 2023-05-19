«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания

Информация о наборе добровольцев, казалось бы, появляется во всех сообществах социальных сетей. Однако в реальности костяк составляет порядка 100 человек: это те, которые готовы выехать на возгорание в любое время и в любые условия. Как рассказал, руководитель добровольной пожарной дружины Павел Фетисов, кто-то приезжает регулярно, кто-то уезжает после первого раза. Есть даже те, кто приезжает просто посмотреть на работу пожарных и добровольцев.