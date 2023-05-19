«Пожары объединяют людей»: волонтеры Нижнего Тагила продолжают тушить возгорания

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Информация о наборе добровольцев, казалось бы, появляется во всех сообществах социальных сетей. Однако в реальности костяк составляет порядка 100 человек: это те, которые готовы выехать на возгорание в любое время и в любые условия. Как рассказал, руководитель добровольной пожарной дружины Павел Фетисов, кто-то приезжает регулярно, кто-то уезжает после первого раза. Есть даже те, кто приезжает просто посмотреть на работу пожарных и добровольцев.
Татьяна Глазунова из Нижнего Тагила увидела информацию о чате добровольцев у своей знакомой. Вступив в него, она вызвалась отвезти в лес троих человек.
Я просто добавилась в чат, в этот день сообщили, что возгорание рядом с Невьянском. Я написала, что у меня есть машина, могу взять еще трех человек и есть свободный багажник. Сразу же ко мне сели трое ребят, одна из них — Надежда — давно уже в волонтерах, Юлию везла, она тоже была не в первый раз. Мы набрали полный багажник пятилитровок с водой, взяли продукты, термос с кофе, — рассказала TagilCity.ru тагильчанка Татьяна.
Чат, о котором идет речь, называется «Дружина НТ». Там появляется информация, на какие точки нужны волонтеры. Надежда Иванова, о которой рассказала нам Татьяна, поделилась с редакцией деталями работы добровольцев.
Каждый оценивает свои силы и возможности, отписывается откуда и как он поедет. Далее мы организуем экипажи, водители забирают пеших и едут на точку сбора, откуда следуют до огня, чтобы начать работать, — поясняет Надежда.
Надежда — опытный волонтер. Она — доброволец ПСО «Лиза Алерт», занимается поиском пропавших людей, действующий инструктор Школы «Лиза Алерт», проводит лекции для детей и подростков по безопасности. А еще она мама двоих детей, работает помощником руководителя.
Людям, которые приезжают на пожар, раздают задачи, ориентируясь на их возможности. Как пояснила Татьяна, никого и ни к чему не принуждали, особенно, идти в огонь.
На самом деле, многие помогают не только тушить, а привозят воду, кто-то готовит, кто-то помогает финансово, распространением и получением информации, координацией. Не все могут выехать и помогать физически, — пояснила волонтер Надежда Иванова.
За несколько часов работы в лесах — с 5 часов вечера и до полуночи — Татьяна поучаствовала и в пожаротушении, и в доставке необходимых вещей — бутылок с водой, еды, питья и других.
Я не думала, что так надолго получится. Мы ехали на один пожар, его уже потушили, а рядом начался другой. Вместе с лесоохраной искали возгорание, пересаживались с машины на машину. Мы помогали там пожарным тушить, потому что у них шланги не дотягиваются. Ребята-волонтеры реально бесстрашные, они шли по полю, а поле это торфяники, я не пошла туда, у меня не было нормальных сапогов. Берцы надо купить хорошие. Было дымно, я взяла перчатки, одежда у меня была подходящая. Мы все в чате обсудили. Я была в маске. Это не романтичный выезд в лес, пообщаться-познакомиться. Можно, конечно, привезти-увезти, здесь никто не заставляет идти и тушить в огонь. Я делала, что могла. С другой стороны было посуше, там ребята тушили лес.
Работа в команде поспособствовала тому, что люди подружились между собой. Теперь видятся не только на пожарах, но и в городе.
У нас сейчас сложилась команда из постоянно участвующих в тушении, многих знаем теперь не только визуально, мы общаемся, появились друзья. Общаемся теперь не только виртуально, но и в живую также, собираемся, чтобы обсудить некоторые моменты. Пожары объединили огромное количество людей, — поделилась Надежда.
Павел Фетисов по совместительству организует работу ПСО «Феникс». Он рассказал TagilCity.ru, что с момента нашей публикации люди стали активнее вступать в ряды волонтеров.
Народ, наверное, прибавился. Стали сплоченнее, уже как семья. Ребята подтягиваются к моему основному движению. Я не только волонтер-пожарник, я еще и руководитель поисково-спасательного отряда «Феникс». Люди огромные молодцы.
Наша собеседница Татьяна также отметила отличную организацию, сплоченность и бесстрашие команды. Она рассказала, что участвовали в пожаротушении те, кто не равнодушен к воздуху, которым дышит, и к ситуации в Свердловской области. Когда собственными глазами видишь беспощадные лесные пожары, жечь огонь против правил безопасности уже не хочется, становишься осознаннее.
Я увидела очень классную организацию, от Павла, от других ребят, от всех, кто пришел. Всех с разных точек забрали, никто не потерялся, в этом плане организованно. Какие-то ребята привезли нам булочки, это было актуально, потому что мы с 5 до 12 проголодались. Мы даже сдружились, были на командном духе. Я поняла, здесь, в первую очередь, те, кого душат эти пожары, запахи гари. 20-40 человек с оборудованием могут сделать очень много, могут предотвратить прохождение пожаров дальше к деревням, к жилым пространствам. Здорово, что Нижний Тагил в этом году объединился, люди всеми силами помогают, разными способами.
Помимо волонтеров организации процесса помогают предприниматели. Они предоставляют технику, инвентарь, помещения под хранение противопожарных ранцев и иного имущества, а также всегда откликаются на организацию обедов и прочих дел.
На данный момент мы получили необходимый инвентарь от спонсоров, это ранцы, жилеты, рации. Сотовая связь в лесах плохо работает и крайне неудобно каждый раз искать и набирать человеку, — рассказала Надежда.
Павел отметил, что помогают именно бизнесмены, а не учреждения и предприятия.
В основном нам помогает предприниматель Антон Кащеев, он закупил для нас ранцы РП-18 для тушения пожаров, предоставил помещение, где это все сейчас хранится. Также предоставляет спецтранспорт, тягачи, тракторы для опашки земли, чтобы не прошел пожар. Могу бесконечно перечислять, кто сейчас начинает нам помогать. Это все частные лица, частные компании. Кто-то предоставляет одежду для тушения пожаров для волонтеров, также готовы предоставить там помпы, машины. Машин все равно не хватает, по большому счету.
В настоящее время, по информации Павла Фетисова, больших возгораний в Свердловской области нет. Единственный горячий очаг — близ Алапаевского района, и он идет на Мурзинку.
Вылетел борт с Тюмени, он должен, по идее, уже прибыть тушить пожар. Волонтерам пока сказали сидеть тихо и спокойно, потому что при тушении с самолета может разное быть. Фактически все потушено, остались только тлеть торфяники. Сейчас тлеет торфяник за Южаково, тлеет у кафе «Лесная» и, возможно, будет тлеть еще и в стороне Горбуново. Пока на данный момент больших таких горячих очагов, кроме алапаевского, нет.
Добровольцам, которые работают в сотрудничестве с пожарными, по-прежнему нужна техника.
Нужна до сих пор помощь внедорожников, квадроциклистов. Может даже и мотоциклистов, которые Enduro-сообщество. Разведка, подвоз воды, доставка групп на место пожара, потому что пешком идти очень сложно.